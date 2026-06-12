LGS yarın yapılıyor... 1 milyon adaya son uyarılar

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2026 LGS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na göre; sınav yarın iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum saat 09.30’da başlayacak ve 50 soruluk sözel bölüm için öğrencilere 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak; 40 soruluk sayısal bölüm için 80 dakika süre tanınacak. LGS, yurtiçinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 binada gerçekleştirilecek. Sınava yurtiçinde 1 milyon 22 bin 104, yurtdışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezi için 554 öğrenci başvurdu. Böylece merkezi sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılması bekleniyor.

BUNLARA DİKKAT

Adayların kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da sınava girecekleri okulda hazır bulunmaları gerekiyor. Sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesinin yanlarında olması şart. Geçerli kimlik belgesi ve onaylı sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Ayrıca adayların yanlarında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekiyor. Diğer yandan cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, telsiz, kamera özelliği bulunan cihazlar, tablet, bilgisayar, hesap makinesi ve her türlü elektronik cihaz sınav salonuna alınmıyor. Ayrıca kitap, defter, not kâğıdı, sözlük, cetvel, pergel ve benzeri materyallerin de sınav sırasında bulundurulması yasak.

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İYİ UYKU VE KAHVALTI ÖNEMLİ

Doç. Dr. Binnur Okan Bakır (Yeditepe Üniversitesi): Beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışabilmesi için yeterli sıvı alımı büyük önem taşıyor. Adaylar sınavdan önceki gün yeterince su içmeli ancak sınav sabahı aşırı sıvı tüketiminden kaçınmalı. Sınav sabahı kahvaltı mutlaka yapılmalı. Tam buğday ekmeği, çavdar, yulaf ve sebzeler uygun seçenekler. Diğer yandan yumurta ve peynir gibi protein kaynakları da kahvaltıda yer almalı. İyi bir uyku, sınav sabahına zinde başlamak için en önemli unsurlardan biri. Bu nedenle sınav öncesi akşam hafif ve dengeli bir öğün tercih edilmeli.

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45 DAKİKALIK MOLAYI İYİ KULLANIN

Prof. Dr. Nurten Sargın (Necmettin Erbakan Üniversitesi): Sınav aralarında gerçekleştirilen mola süreci, adayın ikinci oturuma zihinsel ve duygusal olarak hazırlanmasında kritik bir öneme sahip. Bu süreçte aileler ve sınava giren çocuklar arasında kurulacak iletişimin içeriği, adayın kaygı düzeyini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, sınavın içeriğine yönelik konuşmalar yerine, duygu odaklı iletişim tercih edilmeli. Mesela ‘Sınav nasıl geçti?’ sorusu yerine ‘Kendini şu an nasıl hissediyorsun?’ gibi öğrencinin duygularını ifade etmesine olanak tanıyan sorular yöneltilmeli. Kıyaslama, eleştiri veya sorgulayıcı tutumlar öğrencinin kaygı düzeyini artırabileceğinden bunlardan kesinlikle kaçınılmalı.

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İLK DAKİKALARDA PANİĞE KAPILMAYIN

Eğitim uzmanı Onur Soğuk’tan 5 öneri:

1- Sınavın ilk dakikaları düşündüğünüzden çok daha belirleyici. Kitapçığı elinize alır almaz hemen sorulara yüklenmek yerine birkaç saniye durup nefesinizi düzenleyin. Sınava nasıl başladığınız, tüm sınavın temposunu doğrudan etkiler.

2- Öğrencilerin en sık yaptığı hatalardan biri zor sorulara gereğinden fazla takılmak. Bu hem zaman kaybına yol açıyor hem de motivasyonu düşürüyor. Önce yapabileceğiniz soruları çözün. Zor sorulara sonra dönmek her zaman daha sağlıklı bir stratejidir.

3- Zamanı doğru planlamazsanız bildiğiniz soruları bile yetiştiremeyebilirsiniz. Bu yüzden sınav boyunca süreyi sürekli kontrol etmek çok önemli.

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4- Sınav salonunda mutlaka dikkatinizi dağıtabilecek unsurlar olacaktır. Önemli olan bu anlarda paniklemek yerine odağınızı yeniden soruya yönlendirebilmek. Kısa nefes egzersizleri, gözünüzü birkaç saniye kapatıp yeniden odaklanmak gibi küçük teknikler sizi hızlıca toparlar.

5- Sınavın son dakikalarını boş geçirmek büyük bir hata olur. Bu süreyi mutlaka kontrol için kullanın. Özellikle optik forma yaptığınız kodlamaları tek tek gözden geçirin.

YKS’DE YENİ UYGULAMA: HER OTURUM FARKLI SINIFTA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran’da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı. Edinilen bilgilere göre ÖSYM, sınav yerleştirme algoritmasında değişiklik yaptı. Son üç yıldır Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) büyük ölçüde aynı okul binalarında ve çoğu zaman aynı sınıflarda sınava giren adaylar, bu yıl her oturum için farklı salonlara yönlendirildi. Hatta bazı bölgelerde farklı binalar da kullanıldı. İki oturum için aynı okul binasına yerleştirilen adayların ise farklı sınıflarda sınava gireceği belirtildi. Böylece hiçbir aday her iki oturumda da aynı sınıfta sınava giremeyecek. ÖSYM tarafından değişikliğin gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uygulamanın sınav güvenliğine dair bir önlem olabileceği iddia ediliyor. Diğer yandan ÖSYM kaynaklarından edinilen bilgiye göre; önümüzdeki yıl uygulamanın nasıl ilerleyeceğine dair alınmış bir karar bulunmuyor.