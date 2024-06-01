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LGS yarın yapılıyor... 1 milyon aday ter dökecek

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#LGS#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB
LGS yarın yapılıyor... 1 milyon aday ter dökecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

8’inci sınıf öğrencisi 1 milyon 38 bin 192 adayın başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre; sınav, 973 yurtiçi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurtdışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda uygulanacak. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

15 DAKİKA UYARISI

İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. İlk oturum 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerek. 15 dakikadan fazla geç kalan öğrenciler sınava alınmayacak. Adayların ilk 30 ve son 15 dakikada sınav salonundan çıkması ise yasak. Sınav sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

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İSTANBUL’DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul’da yarın LGS ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (YDUS) girecek kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

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#LGS#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB

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