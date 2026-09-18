LGS ve YKS’de denemeler başlıyor

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Haziran 2027’ye kadar devam edecek uygulama kapsamında 12 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 10 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) denemesi yapılacak. LGS denemeleri 8’inci sınıf öğrencilerine; YKS denemeleri ise 12’nci sınıf öğrencileriyle mezunlara yönelik olacak. YKS denemelerinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları yer alacak.

İLK YKS DENEMESİ 21 EYLÜL’DE

İlk YKS denemesi 21-27 Eylül 2026, LGS denemesi ise 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler, denemelere mebi.eba.gov.tr adresinden veya ME-Bİ mobil uygulamasından ücretsiz katılabilecek. Türkiye genelinden katılımın sağlanacağı sınavlarda öğrenciler mevcut başarı durumlarını görebilecek, sonuçlarını önceki denemelerle karşılaştırabilecek ve çalışmalarında öncelik vermeleri gereken derslerle konuları belirleyebilecek.

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YANLIŞ VE BOŞLARA VİDEOLU ÇÖZÜM

Her denemenin ardından alanında uzman öğretmenlerin hazırladığı ayrıntılı video çözümleri platformda yayımlanacak. Öğrenciler, yanlış cevapladıkları veya boş bıraktıkları soruların çözüm basamaklarını inceleyerek farklı çözüm yöntemlerini öğrenebilecek. Okullar ayrıca Hedef Temelli Destek Eğitimi Modülü aracılığıyla MEBİ soru havuzundan yararlanarak kendi deneme sınavlarını hazırlayabilecek. Öğrenciler sonuçlarının yanı sıra Türkiye, il, ilçe ve okul düzeyindeki başarı sıralamalarını da görebilecek. Uygulamayla öğrencilerin sınav deneyimi kazanması, zaman yönetimi becerilerini geliştirmesi, öğrenme eksiklerini belirlemesi ve sınava hazırlık sürecini düzenli geri bildirimlerle sürdürebilmesi hedefleniyor.