LGS ve YKS öğrencileri için nüfus müdürlükleri açık olacak: İşte nüfus müdürlükleri çalışma saatleri
Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı LGS ve YKS sınavları için geri sayım devam ediyor. 20 Haziran ve 27-28 Haziran tarihleri arasında organize edilecek olan sınavlar öncesinde, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı açıklandı. Yapılan açıklamada, 18-19-25-26 Haziran ve 20-27-28 Haziran'da nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri paylaşıldı. İşte, LGS ve YKS öncesi açık tutulacak olan nüfus müdürlüklerinin açılış ve kapanış saatleri.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına girecek öğrenciler için tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran'da saat 20.00'ye kadar, 20-27 Haziran'da 07.00-13.00 saatlerinde, 28 Haziran'da 07.00-16.00 saatlerinde açık bulundurulacaktır.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan paylaşımda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik kartını çıkarabilmesi için ihtiyaç duyulan belgelere ilişkin bilgi verildi.
LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran'da saat 20.00'ye kadar, 20-27 Haziran'da 07.00-13.00 saatlerinde, 28 Haziran'da 07.00-16.00 saatlerinde açık bulundurulacaktır.
Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabileceklerdir."
Öğrencilerin başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerini PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi "https://ivd.gib.gov.tr" adresinden yatırılabileceğine işaret edilirken, müracaat sırasında son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafını da öğrencilerin yanında bulundurması gerektiği bildirildi.
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