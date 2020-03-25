LGS ve YKS ertelenecek mi? Son dakika açıklama geldi

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, evden eğitimin uzatıldığını belirterek, Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu" dedi. Sınavlara dair sorulara da yanıt veren Bakan Selçuk, veli ve öğrencilerin merakla araştırdığı LGS ertelendi mi? YKS ertelencek mi? sorularına yanıt verdi. İşte, Bakan Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkanlar.

LGS VE YKS ERTELENDİ Mİ?

Bakan Selçuk, sınavların ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili şunları söyledi;

Biz 1 saat önce toplantıya başladık. MEB olarak tartışma fırsatı bulduk. MEB olarak ne tür ihtiyaç içinde olduğumuzu paylaşma fırsatı oldu. Biz MEB olarak pedagojik olarak bakıyoruz. BiziM için öncelik çocuklarımız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. MEB uzaktan eğitime başladı ve bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftalarda da dolu dolu eğitimlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Prensip olarak biz sınavın zamanında yapılması konusunda özen gösteririz. LGS'nin yapılmasına göre 3 senaryomuz var. Buradaki kararlara bağlı olarak sınavların ertelenip ertelenmeyeceği belli olacak. Bizim senaryolarımız hazır. Önemli olan bizim çocuklarımızın sınavla ilgili streslerini düşürecek en asgari önlemleri almaktır. Uzaktan eğitimle sınava girecek öğrencilerimiz için özel çalışmamız devam edecek.

YKS ile ilgili de açıklama yapan Selçuk, "Bunun kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda, bu iki kurumla da istişaremiz devam ediyor. Öğrencilerimizin sınav stresini en asgari düzeye indirecek tedbirleri alıyoruz." dedi.