LGS ve YKS adaylarına uzman rotası

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2024 LGS’de başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906’sı sınava katıldı. YKS’de yaklaşık 3 milyon aday iyi bir üniversiteye yerleşebilmek için ter döktü. Önümüzdeki yıl da benzer hedeflerle merkezi sınavlara girecek olan adaylar arasında işi baştan sıkı tutanlar daha şanslı. Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt ‘çalışmaya nasıl ve nereden başlayacağım?’ ve ‘çalışma temposunu ne zaman artırmalıyım?’ sorularıyla kafa karışıklığı yaşayanlara şu önerileri sıraladı:

◊ Derste öğretmeni çok dikkatli dinlemeli, mutlaka not tutmalısınız.

◊ Dersten sonra aynı gün içinde mutlaka konunun tekrarını yapmalısınız.

◊ Konuyu anlamadan kesinlikle soru çözümüne geçmemelisiniz. Anladığınızda ise önce ‘çözümlü sorulardan’ başlamalısınız.

◊ Konuları ezberlememeli, temel kavramları öğrenmelisiniz. Kavramları öğrendiğinizde o konuyla ilgili soruları çözebileceğinizden emin olabilirsiniz.

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◊ Temel bilgileri unutmamak için genel tekrar yapmalısınız. Bu tekrarlarda soru çözmelisiniz.

◊ Piyasadaki tüm soru bankalarına çalışmak yerine ders öğretmenlerinizin tavsiye ettiği kitaplarla çalışmalısınız.

◊ Bazı öğrenciler hep kendilerine kolay gelen konuları ve sevdikleri dersleri çalışmayı sever. Konu veya ders seçmemeli, bütün konuları öğrenmek için çaba göstermelisiniz.

◊ Size zor gelen konuları küçük parçalara bölerek çalışmalısınız. Böylelikle parçaları öğrendiğinizde, konunun bütününü de öğrenmiş olacaksınız.

◊ Test çözerken mutlaka zaman tutmalısınız. Aksi takdirde gerçek sınavda zaman problemi yaşama ihtimaliniz doğar.

◊ Az bildiğiniz ya da bildiğinizden pek emin olmadığınız konulara ağırlık vermelisiniz. Yapamadığınız soruları konu tekrarı ve yeni sorular çözerek telafi etmeye çalışmalısınız.

◊ Bu konuda girdiğiniz deneme sınavları rehberiniz olacaktır.

◊ Uzun zalışma süreci içinde sizi çok zorlayan soruları saklayıp sınava yakın zamanlarda kendinizi tekrar denemelisiniz.

MENTAL HAZIRLIK

◊ Cihan Yeşilyurt’un adaylara sınava mental olarak hazırlanmak için de 5 önerisi var:

1- ÖNCE DOĞRU SORUYU SORUN: Adayın ’Ben bu sınavı kazanmak istiyor muyum?’ sorusunu sorması gerekir. Başarı tesadüf olamaz. Başarılı olabilmek için zamanı iyi yönetmek gerekir. Zamanı iyi yönetmek de ne zaman ne yapacağını bilmek demektir.

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2- AİLEYİ GÖRMEZDEN GELMEYİN: Başarıya ulaşmada ailenin de büyük rolü olduğunu unutmamak gerekir. Kesinlikle ailenizle iletişiminizi kesmemelisiniz.

3- KENDİNİZE DÜRÜST OLUN: Cesur olmak ve ‘ya kazanamazsam’ diye korkmamak önemli. ‘Ben yeteri kadar çalışmıyorum’ cümlesini kendinize dürüstçe söyleyin. Bu dürüstlüğü göstermezseniz kaybedersiniz.

4- KİTAP OKUMA-PARAGRAF SORULARI İLİŞKİSİ: Sorular artık uzun paragraflarla hazırlanıyor. Sadece sözel dersler değil; matematik, fen gibi sayısal derslerde de uzun sorular var. Sistem kitap okuyanla okumayan adayları ayırmak istiyor. Dolayısıyla elinizden geldiğince kitap okumaya çalışmalısınız.

5-HAYAL KURMAK GÜÇLENDİRİR: Şans ve soğukkanlılık da sınav anında öğrenciye büyük katkı sağlıyor. Zaman zaman on yıl sonrasıyla ilgili güzel hayaller kurmak da hem dinlendirici hem de motive edici olur.