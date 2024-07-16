LGS tercihlerinde son dakika ayarları

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Tercihlerini yapmayan ya da değiştirmek isteyenlerin yarın saat 17.00’a kadar şansı sürüyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Bazı illerde fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinin kontenjanlarında azalma oldu. Bu okulları seçerken dikkatli olun. Çok yüksekten uçmayın” diyerek, adaylara son uyarılarını şöyle sıraladı:

SON DAKİKAYA BIRAKMAYIN

- Yarın saat 17.00’a kadar vaktiniz olduğunu unutmayın ama işlemlerinizi son dakikaya bırakmamaya çalışın. Zira tercihlerin sisteme girilmesi ve herhangi bir okuldan onaylanarak imzalı mühürlü çıktısının alınması gerekiyor.

- Şu ana kadar tercihlerini yapan adaylar, listelerini onaylatmış olsalar bile son ana kadar tekrar onaylatmak şartıyla değişiklik yapabilirler.

- Özellikle tercihlerini belirli bir yüzdelik dilim aralığına sıkıştırmış olan öğrenciler, kendi yüzdelik dilimlerinin altında birkaç tercih daha yapabilir.

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ADRESE DAYALI TERCİHLERİ GEREKSİZ GÖRMEYİN

- Az tercih yerleşme riski yüksek olan tercihtir. Az sayıda tercih yapan adaylar da alternatifleri çoğaltacak tercihler ekleyebilirler.

- Adaylar özellikle merkezi tercihleri önemsiyor. Ancak adrese dayalı tercihler çok dikkate alınmıyor. Merkezi tercihlerde yerleşemeyen adayların adrese dayalı tercihlerden birine yerleşmesi gerekiyor. O yüzden bu alanda yapılan tercihlerin de adayın yerleşmeyi istediği okullar arasından olması önemli. Burada esas olanın diploma notu olduğu unutulmamalı. Yani adrese dayalı tercihleri asla gereksiz görmeyin.

AİLE BÜTÇESİNİ GÖZDEN GEÇİRİN

- Mevcut tercihler belirli kriterlere uygun olmayabilir. Başka bir il ya da uzak bir okul tercih edebilirsiniz. Ancak bu tip yerlere o yaştaki çocukları göndermenin etkilerini aileler iyi düşünmeli. Öğrencinin adaptasyon eksikliği, yurt imkânlarının yeterli olmayışı, aileden uzak yaşamanın yaratabileceği etkiler düşünülmeli. 14 yaşında aileden ayrılmak kolay olmayabilir.

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- Tercihler okul sürecinin maddi yanı göz ardı edilmeden yapılmalı. Aile bütçesi ve yapılacak tercihin bu bütçeye etkileri gözden geçirilmeli.

ÖĞRENCİNİN YETENEĞİNİ GÖZARDI ETMEYİN

- Halen bir özel okula kayıt yaptırmış olan adaylar devlet okuluna geçemiyor ancak nakillerde eğer puanları yeterse geçiş yapılabileceği unutulmamalı.

- Ancak nakillerde yerleşme şansı şu anki ilk genel yerleşmeden daha zor olabilir.

- Listedeki okul türlerinin çocuğunun yeteneğine uygun olduğundan emin olmak çok önemli. Öğrencinin sayısal yeteneği yüksek değilse sosyal bilimler liselerini seçmek gerekebilir. Bazen meslek liseleri tercih listelerine girmeyebiliyor. Ancak bazı meslek liselerinin çocuğunun geleceği açısından daha avantaj sağlayıcı olabileceği gözden kaçmamalı.

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- En önemlisi ise sonuçlar açıklanınca umutsuzluğa kapılmayın. Şans azalsa da nakil döneminde her okulun tercih edilebileceği unutulmamalı.

LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

28 Haziran-17 Temmuz

Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

22 Temmuz

Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

22-26 Temmuz

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının alınması

29 Temmuz

Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ilanı

29 Temmuz-2 Ağustos

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının alınması

5 Ağustos

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının ilanı

6-14 Ağustos

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

16 Ağustos

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İl/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması

19-23 Ağustos

Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması

26 Ağustos

Yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi

9 Eylül

2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı açılışı