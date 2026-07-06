LGS tercihlerinde ‘Rota maarif’

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan (MEB) açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan “Rota Maarif” bilgilendirme sistemi hazırlandı. ‘Rota Maarif” ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Platformla kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek. Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.’Rota Maarif’, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz’da aktif hale gelecek. Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

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ÖĞRETMENLERE DE REHBER

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Sistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkânları hakkında ön değerlendirme yapabilecek. Ortak bir okul bilgi platformu özelliği de taşıyan “Rota Maarif” ile vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı inceleyebilecek. Sistem, “rotamaarif.meb.gov.tr” adresi üzerinden hizmet verecek.