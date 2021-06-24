LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercihleri ne zaman sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilen sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından LGS sonuçları ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulursa, bu sene LGS tercihlerinin 5 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercihler ise 20 Temmuz'da başlamıştı.



2021 LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercihler ise 20 Temmuz'da başlamıştı.





Bu yıl LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de ilan edilecek. Geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulursa, bu sene LGS tercihlerinin 5 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. 2021 LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

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