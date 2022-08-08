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LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı! İşte LGS 2022 nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

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LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı İşte LGS 2022 nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 08:39

LGS nakil tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. LGS 2. nakil tercih işlemleri 1 Ağustos’ta başladı ve 5 Ağustos tarihine kadar devam etti. Merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci sonuçların açıklanmasının ardından tamamlandı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97.6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

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LGS nakil tercih sonuçları açıklandı. LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için ise  İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS 2. nakil sonuçları 8 Ağustos tarihinde açıklandı. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. 

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97.6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

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Bakan Özer, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 97'ye yükseldiğini hatırlattı.

İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARI

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

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