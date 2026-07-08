LGS tercih dönemi öncesi Demirören Medya ve Teknoloji MTAL adaylara kapılarını açtı

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Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı tanıtım ve tercih bilgilendirme programı, Erdoğan Demirören Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda ilk olarak okulun eğitim modeli, akademik yapısı, bölümleri, uygulamalı eğitim imkanları ve sektör iş birliklerine ilişkin sunum yapılarak katılımcılara tercih süreci hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Sunumun ardından katılımcılar, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerek eğitim alanlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Daha sonra Demirören Medya stüdyolarını ziyaret eden katılımcılar, medya üretim süreçleri ve uygulamalı eğitim ortamları hakkında bilgi aldı.

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“OKULUMUZU ÖĞRENCİLERİMİZE TANITMAK İÇİN BURADAYIZ”

Programda konuşan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Bugün, Bağcılarımızın en önemli ve en nitelikli okullarından birini okul müdürlerimize, rehber öğretmenlerimize ve öğretmenlerimize tanıtmak için buradayız. Bağcılar'da öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi ziyaret ettiğimde önemli bir eksiklik fark etmiştim. Okulun öğrenciler tarafından yeterince tanınmadığını gördüm. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve eğitim yöneticilerimize, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutlaka yerinde görülmesi gerektiğini, çocuklarımızın ve velilerimizin belirli bir program dahilinde bu okulu ziyaret ederek yakından tanımasının önemli olduğunu ifade etmiştim. Bugün de bu amaçla bir araya geldik. Bugün burada, Bağcılar'daki 36 ortaokulumuzun müdürleri ve rehber öğretmenleri bulunuyor. Amacımız, okulu daha yakından tanımak ve velilerimize bu okulu en doğru şekilde nasıl tanıtabileceğimizi yerinde görmek” dedi.

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“TÜRKİYE’NİN İLK VE YAPAY ZEKA BÖLÜMÜ BU OKULDA YER ALIYOR”

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL'nin sunduğu eğitim imkanlarına dikkati çeken Uçgun, “Bu lisemizin en önemli özelliklerinden biri, Türkiye'nin ilk yapay zeka bölümüne sahip olmasıdır. Artık hayatın her alanında yapay zekânın kullanıldığı bir dönemde, bu eğitimin lise seviyesinde verilmesi gerçekten çok kıymetli. Bunun yanı sıra, Demirören ailesinin bu alanda eğitim verebilecek donanıma sahip eğitimcileri öğrencilerimizle buluşturuyor olması da son derece değerli. Çünkü yalnızca bir okulun ya da bir bölümün açılmış olması tek başına yeterli değildir. Asıl önemli olan, yapay zekâyı özümsemiş, bu alanda yetkin eğitimcilerin öğrencilerimize rehberlik etmesidir. Bu yönüyle vatandaşlarımızı özellikle yapay zeka bölümü konusunda farkındalık oluşturmaya davet etmek istiyorum. Bağcılar, hem İstanbul'un hem de ülkemizin önemli ilçelerinden biri. Bu tür nitelikli okullar da Bağcılar'ın değerine değer katıyor. Bu vesileyle emeği geçen tüm eğitimcilerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.