LGS tercih dönemi başlıyor! Türkiye'de bir ilk: Yapay Zeka Bölümü açılıyor

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15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları 11 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler ve veliler için kritik olan tercih dönemi ise 14 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erecek.

Bu kapsamda öğrencilere ve velilere önerilerde bulunan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sadullah Oğuz, bu sürecin yalnızca bir okul seçimi değil, aynı zamanda öğrencilerin kişisel, akademik ve sosyal gelişimini doğrudan etkileyecek bir yaşam tercihi olduğuna dikkat çekti.

Oğuz, “Tercih süreci öğrencilerimiz için sadece bir okul seçimi değil, hayatlarında verdikleri ilk önemli kararlardan biridir. Bu süreçte öğrencilerimizi sadece sınav sonuçlarına göre değil, hayalleri doğrultusunda da değerlendirmeliyiz. Çünkü öğrenciler bu süreçte yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bir yaşam ortamı seçmektedir. Öğrenciler bu okullarda en az 4 - 5 yıl geçirecek. Kişisel, ruhsal ve akademik gelişimlerini burada sürdürecekler. Özellikle merkezi yerleştirmelerde, sadece puanı yettiği için okul seçimi yapan öğrenciler, çoğu zaman mutsuz olacakları ortamlarda yıllar geçirebiliyor. Bu durum, öğrencileri akademik, ruhsal ve psikolojik olarak olumsuz etkileyebiliyor. Biz istiyoruz ki öğrenciler sabahları okula isteyerek gitsin, teneffüslerde rahat nefes alabilsin ve dersleri merakla dinleyebilsin. Bu nedenle, öğrenciler tercih döneminde seçecekleri okulların atmosferini, akademik kadrosunu, ulaşım olanaklarını ve sosyal imkanlarını göz önünde bulundurmalıdır” dedi.

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‘İLK ÜÇ SIRAYA HAYALLERİNDEKİ OKULU YAZMALARINI ÖNERİYORUZ’

Tercih sıralamasında üç farklı yol olduğunu belirten Oğuz, bunlardan ilkinin merkezi sınavla öğrenci alan liseler olduğunu söyledi. Oğuz, “Bu kategoride, öğrenciler en fazla 10 tercih yapabiliyor. Ayrıca, okul başarı puanı (OBP) ile en fazla 5, pansiyonlu okullardan da yine en fazla 5 tercih yapılabiliyor. LGS puanıyla tercih yapacak öğrenciler için şu tavsiyede bulunabiliriz. Sıralamada en fazla 10 okul tercih edebilecekleri için, ilk üç sıraya hayallerindeki ve özellikle gitmek istedikleri liseleri yazmalarını öneriyoruz. Orta sıralara ise puanlarının rahatlıkla yetebileceği okulları yazmaları faydalı olacaktır. Son sıralara ise açıkta kalmamak ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak adına, mutlaka yerleşebilecekleri okullar yazılmalıdır” diye konuştu.

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‘VELİLER ÖĞRENCİLERİ DİNLEMELİ, FİKİRLERİNE DEĞER VERMELİ’

Ailelerin bu süreçte önemli bir role sahip olduğunu aktaran Oğuz, “Biliyorsunuz 8’inci sınıf öğrencilerimiz için tatlı bir telaş başladı. Aileler çocuklarıyla birlikte heyecanlandı, birlikte gerildi. Sınav döneminde onlarla ter döktüler, stres yaşadılar. Neticede sınav bitti, artık tercih sürecindeyiz. Bazı velilerin en büyük hatası ise, kendi duygu, düşünce ve isteklerini çocukları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmalarıdır. Bu da son derece olumsuz bir yöntem. Velilere kişisel tavsiyem, tercih edilecek okulların, öğrenciye ne katabileceğinin dikkate alınmasıdır. Veliler, öğrencilerini dinlemeli, fikirlerine değer vermeli, onların yanında olmalı ve en önemlisi, karar sürecini birlikte yürütmelidir” ifadelerini kullandı.

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‘DEMİRÖREN MTAL’DE YAPAY ZEKA BÖLÜMÜ AÇILIYOR’

Oğuz son olarak şunları söyledi:

“Düşük puan alan öğrencilerin üzülmesine gerek yok. Merkezi sınavda istedikleri puanı alamamış ya da yerleşememiş olabilirler; ancak burada ikinci bir seçenek daha var. Bu da okul başarı puanı (OBP) ile yapılan yerleştirmelerdir. OBP puanıyla da çok iyi bir okula gidebilirler. Merkezi sınavla öğrenci almayan; ancak akademik kadrosu ve eğitim olanakları güçlü olan birçok lise mevcut. Öğrencilere en büyük tavsiyemiz OBP puanıyla bu okullara yerleşebilmeleri. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu anlamda tatlı bir heyecan yaşıyor. Türkiye'de alanında ilk defa Yapay Zeka Bölümü açılıyor. 2025–2026 eğitim-öğretim döneminde, açıklanacak LGS puanlarıyla bu bölüme ilk öğrenci alımı gerçekleştirilecek.”