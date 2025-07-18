LGS tartışmasında iddialar ve yanıtları

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İDDİA: SORULAR SINAV SÜRERKEN PAYLAŞILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 14 Temmuz’da TBMM’de yaptığı açıklamada, LGS sözel oturumu henüz tamamlanmadan bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının PDF formatında paylaşıldığını öne sürdü. Özçağdaş, PDF dosyalarının Bursa, İstanbul, Adana gibi illerde paylaşıldığını, bunun sınav güvenliği açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu belirterek Diyarbakır’da da bir öğretmenin soruları başka biriyle paylaşmaya çalışırken yakalandığını iddia etti.

YANIT: PAYLAŞILDIĞINDA OTURUM SONA ERMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iddiaları TRT Haber’de şöyle cevapladı: “Sınavın yapıldığı gün tartışmalar kamuoyuna düştü. Biz de anında gerekli incelemeleri yapacağımızı söyledik. 10.45’te biten bir sınavın sonuçları, 11.57’de PDF’e dönüştürülerek paylaşılmış. O görüntüleri inceledik ve bize ait bir materyal olmadığını gördük. O paylaşımın yapıldığı okulda 29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Biz idari soruşturma yaparız. Sonucunda disiplin cezası uygularız. Eğer ceza davası olması gereken bir durum varsa süreç ona göre ilerler.”

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İDDİA: SORULAR ÇALINDI

LGS’de bu sene soruların sızdırıldığı ve bazı okullarla paylaşıldığı iddiaları ortaya atıldı.

YANIT: KÜLLİYEN YALAN

Bakan Tekin, bu iddiayı şu sözlerle cevapladı: “Şu an o kadar çok bilerek ya da bilmeyerek ifade edilen yanlış argüman var ki duyduğumuzda üzülüyoruz. Soruların çalındığı iddiası külliyen yalan. Buradan sınavın güvenliği ile ilgili bir iddiayı öne sürmek hangi mantık çerçevesinde yapılıyor bilmiyorum. Bakanlığımızda bir anomali tespit edildiğinde bunları görebilecek uygulamalar var.”

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İDDİA: SORULAR SIZDIRILDIĞI İÇİN 719 ŞAMPİYON ÇIKTI

‘Bu yıl zor olduğu’ söylenen LGS’de rekor sayıda birinci çıkması soruların çalındığı iddialarına dayanak yapıldı.

YANIT: BU KADAR BİRİNCİ GAYET SAĞLIKLI BİR SONUÇ

Bakan Tekin bu konuda da şöyle konuştu: “Her zaman, ‘Sevgili gençler, başka bir şeye ihtiyaç yok ders kitapları sizin için yeterlidir’ diyorum. Bahsi geçen 719 sayısı çok normal. Bu sürece emek veren eğitim kurumlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Girdiğim her ortamda öğrenciler bana teşekkür ediyor; ‘LGS kolaydı’ diye. Öğretmenlerimiz ‘Bizim anlattıklarımızdandı’ diyor. Birisi çıkıyor ve ‘sınav zordu’ diye genelleme yapıyor. Bakanlığımızın uyguladığı politikaların başarılı olduğunun göstergesidir bu. Çocukların seviyelerine uygun soruların sorulduğunu görüyoruz. 719 öğrencimizin tüm soruları doğru yanıtlaması sağlıklı bir durum.”

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MEB BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nda 5 yıldır Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk’ün görevine son verildi. Bu karar, sosyal medyada LGS’ye yönelik iddialarla ilişkilendirildi. Bakanlığa yakın kaynaklar, LGS’nin yürütüldüğü ilgili genel müdürlüğün Bilgi İşlem olmadığını, sınavla ilgili işlemlerin Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kararın idari bir görev değişikliği olduğu, Özgür Türk’ün Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile doğrudan bir ilgisi bulunmadığı ifade edildi.