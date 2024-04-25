LGS tarihinde değişiklik yok

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Bakan Tekin, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda, gerçekleşen müfredat çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek öğretmen atamalarına ilişkin soruları da yanıtladı. Bakan Tekin özetle şunları söyledi:

- “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanımızla konuşup seçim tekrarı ihtimalini göz önünde bulundurarak hazırlanmıştık. Zaten seçimler, ilçelerde tekrarlanacağı için 2 Haziran’da ülke genelinde düzenlenen LGS tarihini değiştirmemiz gibi bir durum söz konusu değil.

- Müfredatta küçük ya da büyük değişiklik diye bir şey yok.

- Normal koşullarda yine mümkün olan en fazla atamayı yapmak istiyoruz ve yapacağız. Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı ile sayı konusunda görüşüyoruz. Önümüzdeki hafta düzenlenecek kabine toplantında rakamı açıklayabiliriz.

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- Özel okulların kamu kurumlarıyla aynı ücretleri ödemesi konusunda bir gündemimiz yok. Ancak özel okullarda çalışan öğretmenlerimizin mağdur edilmesine de izin vermeyeceğiz. Özel okullarda öğretmen maaşıyla ilgili taban fiyat belirlemeyeceğiz. Ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasıyla ilgili de bir sürecimiz bulunmuyor.

- 2024 yılı içinde 3 milyonun üstünde öğrencimize yemek veriyoruz. Maliyet hesabı yaptığımızda belki önümüzdeki eğitim öğretim yılında ücretsiz yemek uygulamasını yapabiliriz.”