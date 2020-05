LGS tarihi pazartesi acıklanacak

GÜNDE 20 SAAT MESAİ

“Bilim Kurulu’nun 14 kuralına ben de uymaya çalışıyorum ama biraz zor. Özellikle düzenli uyku açısından sorunumuz var. Çünkü çok yoğun, günde 20 saate yakın mesai yapıyoruz. Sürekli dışarıda olmak zorundayız. Stüdyolarda, meslek liselerinde, BİLSEM’lerde 10 binlerce arkadaşımız aktif olarak çalışırken bizim evde kalmamız gerçekten zor.

ÜNİVERSİTE SINAVI YÖK’LE İLGİLİ: Bizim konumuz LGS. Üniversite giriş sınavı YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi akşamı bununla ilgili açıklama olacak. Bu mesele eskiden olduğu gibi MEB’in kendi içinde karar verdiği bir süreç değil artık. Mesela 7 Haziran’ı MEB kendi belirledi. Fakat artık bu kararlar için birçok bakanlığın görüş alışverişi yapması gerekiyor. Bu durum olağanüstü bir durum. Bilim Kurulu ne diyecek, Sağlık Bakanlığı’nın elindeki tablo nedir, diğer sektörlerdeki durum nedir, tüm bunları ele alarak verilmesi gereken bir karar.

LGS’DE SENARYOLAR

Bizim okullarımız, öğretmenlerimiz hazır. Her türlü imkânımız var ama okulları açmıyoruz. Çocuklarımızı riske atmak istemiyoruz. LGS’de de bir riski göze asla almayız. Her çocuğumuz bize emanet. Biz Türkiye’de çok imkâna sahibiz. Mesela bir okulda üç tane 8’inci sınıf var. Ama okulun geri kalan sınıfları da var. Bu çerçevede her bir sınıfta kaç öğrenci olacak, aralarındaki mesafe ne olacak, dezenfektan malzemeleri, öğretmenlerin rolleri ne olacak, okul bahçesindeki durum nasıl olacak, iki sınav arasındaki boşluk nasıl değerlendirilecek bunlarla ilgili senaryolara çalıştık. Riskin olmadığı bir durumu nasıl ortaya koyarız diye il müdürlerimizden, öğretmenlerimizden simülasyonlar istedik.

YAPILMAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL: Filanca ilçeyi pilot olarak alalım. Kaç öğrencimizi nasıl yerleştiriyoruz, ne tür sorunlar çıkıyor, bunu nasıl çözüyoruz. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Endişe etmesinler. Bilim Kurulu’nun da önerilerini dikkate alarak ne şekilde bir yaklaşım olmalı bununla ilgili çalışmalar sürüyor. LGS’nin yapılmaması söz konusu değil.

LGS’DE ÖRNEK SORULARDA KORONA VAR: Biz LGS’de örnek sorular yayınlıyoruz. Yeni nesil soru yazmak uzmanlık istiyor. Türkiye’nin en yüksek bilgi birimine sahip uzmanlar soru hazırlıyor. Bu soruların bir kısmı koronayla ilgilidir. Temizlikle, özdenetim, stresle baş etme bu tür durumlarda kendimizi korumanın yollarıyla ilgili farkındalık yaratacak şekilde.

SORUMLULUK SINAVLARI EYLÜL, HAZİRAN VE OCAKTA: Birinci dönem zayıf almışsınız sınıfta kaldınız demek kolay. Çocuk, belki ikinci dönem düzeltecekti. Ben çocukların elinden bu hakkını almak istemiyorum. Çocuklarımızdaki eksikliklerini tamamlamak konusunda sorumluluğu üstleniyoruz. Eylülde, haziranda ve ocak ayında sorumluluk sınavları yapılacak. Bu çocuklarımızın eksiğini giderir, hak kaybını önleriz.”

TELAFİ DÖNEMİ

BU bir maraton koşusu. Biz telafiyi sadece üç, beş haftalık bir mesele olarak görmüyoruz. 2020-2021 yılının tamamına hem eğitimin hem de telafinin tamamlanacağı dönem olarak bakıyoruz. Çocuklarımız neyi ne kadar aldılar, buna göre telafi eğitimin içeriği de değişebilir. Biz araştırma da yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ölçme, değerlendirme çalışmaları devam edecek. Buna baktığımızda o zaman şu kadarlık eğitime ihtiyaç var diyebileceğiz. Akşamları EBA TV desteğinin devam etmesi söz konusu olabilir.