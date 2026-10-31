LGS tarihi belli oldu

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Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
2027 SINAV TAKVİMİ
11-12 Kasım 2026: Birinci dönem ülke geneli ortak birinci yazılı sınavlar
11-12 Kasım 2026: Birinci dönem ülke geneli ortak birinci yazılı sınavlar
5-6 Ocak 2027: Birinci dönem ülke geneli ortak ikinci yazılı sınavlar
6-7 Nisan 2027: İkinci dönem ülke geneli ortak birinci yazılı sınavlar
25 Nisan 2027: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı
8-9 Haziran 2027: İkinci dönem ülke geneli ortak ikinci yazılı sınavlar
13 Haziran 2027: LGS kapsamındaki merkezi sınav
19-20 Haziran 2027: Yükseköğretim Kurumları Sınavı