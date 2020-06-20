LGS soru ve cevapları MEB tarafından erişime açıldı.. 2020 LGS sayısal, sözel bölüm soruları ve cevap anahtarı giriş sayfası

LGS soru ve cevapları sınava giren öğrenciler tarafından merakla beklenen konular arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından öğrenciler sorgulama işlemlerine başladı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.



Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına //meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://www.meb.gov.tr" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler.' dedi.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği sınav, 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapıldı.

Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi.

Sınava verilen 45 dakikalık arada, görevliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.

İkinci oturum, saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. İkinci oturumunun bitmesiyle bu yılki merkezi sınav sona erdi.

Sınav bitiminde tüm öğrencilerin aynı anda bulundukları binadan çıkmasına izin verilmedi. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binadan ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm toplumun sağlığını korumak için önceki sınavlardan farklı önlemler hayata geçirildiği, sınav tarihinden salon sayısına, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar her konunun Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınıp, titizlikle incelendiği ve sınav günü uyulacak kuralların belirlendiği vurgulandı. Geçen yıl yapılan merkezi sınavda 3 bin 873 binada 59 bin 568 salonun kullanıldığı, bu yıl sosyal mesafeyi koruyabilmek için 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda sınav gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, salon sayısındaki artışa paralel olarak sınavda görev alan öğretmenlerin sayısının da arttığı kaydedildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



“2019’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda 148 bin 946 öğretmen görev alırken, bu yıl 353 bin 158 öğretmen görevde bulundu. Diğer sınavlardan farklı olarak 17 bin 990 rehber öğretmenimiz de sınav alanlarında öğrencilerimizin yanlarında oldu. İki oturum arasındaki 45 dakikalık arada rehber öğretmenlerimiz velilerin öğrencilerle arasındaki iletişimi sağladı. Ayrıca evde veya hastanede eğitim hizmeti alan tüm öğrenciler ile süregelen hastalığı, zihinsel yetersizliği, bedensel yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, ruhsal ve duygusal bozukluğu, işitme yetersizliği veya görme yetersizliği olan öğrencilerimize sınav tedbir hizmeti uygulandı. Bu öğrencilerden evde veya hastanede eğitim hizmeti almaya devam edenlerle, doktor raporuyla evde veya hastanede sınav hizmeti alması önerilenlere evde ya da hastanede sınav tedbiri uygulandı.”



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili, şunları söyledi:



"Merkezi sınav, huzur ve güvenle tamamlandı. Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Okul binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli, çözümcü ve bizimle işbirliği içerisinde olduğunu hissettiren tüm velilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza ve Sağlık Bakanlığımıza, sürecin koordinasyonunu başından itibaren başarılı bir şekilde yürüten Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, sürecin zorluğu nedeniyle aylardır destek veren ve sahada yer alan bakanlığımızın tüm bürokratlarına, çalışma arkadaşlarıma, 81 ilde süreci başarılı ile yöneten tüm il müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, sokağa çıkmayarak çocuklarımız için evde kalan tüm vatandaşlarımıza ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim."



Sınav kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabilecek. Sonuçlar ise 16 Temmuz’da açıklanacak.