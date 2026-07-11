LGS sonuçları açıklandı: 452 şampiyon… Şimdi tercih zamanı

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran’da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları dün açıklandı. MEB tarafından açıklanan sonuçlara göre başvuran 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden 994 bin 358’inin sınava girmesiyle katılım oranı yüzde 97.23 olarak gerçekleşti. Sınav, yurtiçinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurtdışında ise 8 ülkede 11 sınav merkezinde uygulandı. Türkiye genelindeki 452 şampiyondan 35’i Bilfen Okulları’ndan, 31’i de Bahçeşehir Koleji’nin Türkiye genelindeki farklı kampuslarından çıktı. Her iki okul da sonuçların açıklanmasının ardından şampiyon öğrencilerini kamuoyuna tanıttı. Şampiyonlar, kendilerini başarıya götüren hazırlık sürecini ve hedeflerini anlattı...

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Kütahyalı 4 öğrenci 500 tam puanla LGS'de Türkiye birincisi oldu.

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ÖDEVLERİM ÖNCELİĞİMDİ

Çınar Ada, Bilfen Kurtköy Ortaokulu

Sınava oldukça disiplinli ve planlı çalıştım. Bunun yanında haftada bir elektro gitar kursuna gittim. Günde ortalama 3-4 saat ders çalışıyor ve ödevlerimi asla aksatmıyordum. Hatta ödevler benim hep birinci önceliğim oldu. Sınavdan önce aslında oldukça heyecanlıydım. Rehber öğretmenimin öğrettiği nefes egzersizini uyguladım. Sınavda kitapçığı açtığım andan itibaren de dış dünyadan tamamen koptum ve yalnızca sorulara odaklandım.Galatasaray ya da Üsküdar Amerikan Lisesi’ni tercih etmeyi düşünüyorum.

GÜNDE 5 SAAT DERSLE

Doğa Defne Sezen, Bilfen Kurtköy Ortaokulu

Bu başarı yılların getirisi. Sınava yalnızca 8’inci sınıfta çalışmadım. İstikrar ve azim beni başarıya götürdü. Günde yaklaşık 5 saat ders çalıştım. Sınav yılında çoğumuz her şeyi bırakıp yalnızca ders çalışmaya odaklanalım diyoruz ama hazırlık devam ederken bunun tek başına yeterli olmadığını fark ettim. O nedenle verdiğim 15-20 dakikalık molalarda resim yapıp, şarkı sözleri yazdım. Bazı günler de dışarı çıkıp voleybol oynadım. Amerikan Robert, Koç ya da Üsküdar Amerikan Lisesi’ni tercih etmeyi düşünüyorum.



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GÜNDE 200 SORU ÇÖZDÜM

Hikmet Doğa Yılmaz, Bilfen Çayyolu Ortaokulu:

Hazırlık sürecinde ajandama günü gününe ne yapacağımı yazarak ilerledim. Günde 100-200 soru çözdüm. Sınav sırasında verilen 45 dakikalık molada ailemle sohbet etmek beni çok rahatlatmış ve motive etmişti. Şu an çok mutluyum. İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih edeceğim.

ÇOK DEĞİL ÖZENLİ ÇALIŞTIM

Ömer Alkım, Bilfen Çamlıca Ortaokulu:

Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Aşırı soru çözerek kendimi boğmadım. Çok değil özenli çalıştım. Sınav anında matematikte zorlandım hatta bir soruda çok zaman kaybettim ancak heyecanımı yönetmeyi başardım. Babam Galatarasay Lisesi mezunu, ben de baba geleneğini devam ettirip Galatasaray Lisesi’nde okumak istiyorum.

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ZAMANI VE STRESİ İYİ YÖNETTİM

Rüzgar Sezer, Bilfen Çayyolu Ortaokulu

Sınava daha çok zihinsel olarak çalıştım. LGS tamamen zamanı ve stresi iyi yönetmekle ilgili bir sınav. Bunları iyi yöneten kazanıyor. Bunun için farklı aktiviteler yapmak gerekiyor. Ders çalışmanın yanında basketbol oynadım hatta bazen bilgisayarda oyun da oynadım. Ayrıca sınava yalnızca son sene değil, 4 yıl boyunca hazırlandım. Amerikan Robert Lisesi’nde okuyacağım. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

DİJİTAL DETOKS YAPTIM

Çağan Mert Özgür, Bahçeşehir Koleji Ankara Çankaya Kampusu:

LGS maratonum aslında 5’inci sınıfta düzenli çalışarak ve paragraf çözerek başladı. 7’nci sınıfın yazında ise tempo artırarak gerçek bir LGS öğrencisi oldum. Okul açıldıktan sonra ilk iş olarak akıllı telefonu tamamen bıraktım ve tuşlu telefona geçtim. Önemli olan fazla soru çözmek değil, sorulardan verim almak, istikrarlı olabilmek ve yanlışların analizini yapmak.

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Nazilli Beşeylül Ortaokulu öğrencisi Yusuf Efe Kocaman, LGS’de Türkiye birincisi olmayı başardı.

DERSİ İYİ DİNLEDİM

Eylül Karakurt, Bahçeşehir Koleji Etiler Kampusu:

Süreç boyunca okulumu hiç aksatmadım, dersleri derste çok iyi dinleyip öğretmenlerimin yönlendirmelerine birebir uydum. Ders çalışma aralarımda ise 2 yaşındaki kardeşimle oyun oynayarak vakit geçirmeyi tercih ettim. Ayrıca lisanslı bir voleybolcu olarak haftada en az bir gün antrenmanlarıma devam ettim.

500 tam puan alan Sefa Fırat mühendis olmak istiyor.

TUŞLU TELEFONA GEÇTİM

Kağan Bilgin, Bahçeşehir Koleji İzmir Bornova Kampusu:

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Başarımdaki en büyük etken uyguladığım dijital detoks oldu. Eylül ayından itibaren bilgisayarımı tamamen kapattım. Akıllı telefonu bırakıp tuşlu telefona geçtim. Denemelerde zaman zaman düşük puanlar aldığımda pes etmedim, aksine bu durum beni daha çok motive etti.

KONU EKSİĞİ BIRAKMADIM

Naz Cemre Tonk, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampusu:

Bu süreçte iyi ki yapmışım dediğim en önemli şey, konuları çok iyi anlamak ve hiçbir konu eksiği bırakmamak oldu. Özellikle zorlandığım ve yapamadığım soruların peşini anlayana kadar asla bırakmadım. Sınav stresiyle başa çıkmakta zorlandığım anlarda ise gelecekteki hayallerimin gerçekleşeceğini düşünmek içimi rahatlatıyor ve sakinleşmemi sağlıyordu. İlk tercihim İstanbul Erkek Lisesi olacak.

ŞİMDİ TERCİH ZAMANI

LGS’de sıra tercih maratonunda. 13 Temmuz’da başlayacak tercih süreci, 27 Temmuz’da sona erecek. İşte tercihlerde dikkat edilecekler...

LGS sonuçları dün açıklanırken ‘Ortaöğretim Tercih ve Yerleştirme Sürecine İlişkin Kılavuzu’ da yayımladı.

13 Temmuz’da başlayıp 27 Temmuz’da sona erecek tercih maratonunda adaylar merkezi yerleştirme için en fazla 10 okul tercih edebilecek. Puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, 8’inci sınıftaki özürsüz devamsız gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve son olarak yaş küçüklüğü dikkate alınacak.

YEREL YERLEŞTİRMEDE ADRES

Öğrenciler ilk aşamada yerel yerleştirme ekranından en fazla 5 okul tercih edebilecek. İlk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi zorunlu olacak. Aynı okul türünden ise en fazla 3 okul tercih edilebilecek. Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 okul tercih ederek toplamda 20 okula kadar tercih yapabilecek.

Tercih ekranında okullar renklerle gösterilecek. Yeşil, öğrencinin kayıt alanındaki okulları temsil edecek. Mavi, komşu kayıt alanındaki okulları simgelerken; kırmızı ise diğer kayıt alanlarındaki veya il dışındaki okullar anlamına gelecek.

SONUÇLAR 5 AĞUSTOS’TA

Özel öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin tercih ekranı açılmayacak. Ancak süreç sona ermeden kayıtlarını iptal ettiren öğrenciler yeniden tercih yapabilecek. Aynı uygulama yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için de geçerli olacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 5 Ağustos’ta ilan edilecek.

YÜZDE 1’LİK DİLİM 313 ARTTI

Salim Ünsal - Eğitim Uzmanı: Bu yıl LGS’de her yüzde 1’lik dilime düşen öğrenci sayısında geçen yıla göre 313 artış yaşandı. 9 bin 631’den 9 bin 944’e çıktı. Katılım dengesi bakımından 2024’e yakın bir değer ortaya çıktı. Bu yılki adayların aleyhine bir durummuş gibi gözükse de dilim farklarını büyük oranda etkilemeyecek bir artış olarak nitelenebilir.

Mustafa Şahin-Demirören MTAL Sınav Koordinatörü: Önemli olan puan değil, yüzdelik dilimdir. Tercihler yüzdelik dilime göre yapılmalı. Her okulun kendine özgü bir yüzdelik dilim aralığı var ve bu her yıl güncelleniyor. Yol haritasını buna göre çizmek gerekiyor.



YABANCI ÖZEL OKULLARIN PUANI

Merkezi sınavla öğrenci alacak olan yabancı özel okullar da taban puanlarını ve kontenjanlarını ilan etti. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan “Genel tablo geçen yılla büyük ölçüde benziyor. Ancak okullar, geçen yıl oluşan ilk taban puanları dikkate alarak bu yılki kayıt puanlarında minik değişiklikler yapmış. Özellikle üst sıralardaki okullarda, geçen yıla göre 2-3 puanlık daha güvenli bir aralık tercih edilmiş. Özellikle Robert Koleji ve Alman Lisesi gibi yüksek talep gören okulların kontenjanlarını büyük ölçüde doldurmasını bekliyoruz” dedi.

ROBERT TABAN PUAN 482

Amerikan Robert Lisesi (Kız): Kontenjan 101, taban puan 482

Amerikan Robert Lisesi (Erkek): Kontenjan 101, taban puan 482

Alman Lisesi: Kontenjan 150, taban puan 475

Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız): Kontenjan 90, taban puan 475

Üsküdar Amerikan Lisesi (Erkek): Kontenjan 90 , taban puan 475

Saint Joseph Fransiz Lisesi: Kontenjan 208 , taban puan 455