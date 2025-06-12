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LGS sınavına girecekler müjde! Toplu taşıma ücretsiz

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#Toplu Taşıma#LGS#Ücretsiz Ulaşım
LGS sınavına girecekler müjde Toplu taşıma ücretsiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 15:42

Ankara’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek adaylar, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

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Başkent'te EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek adayları, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşıyacak. EGO'dan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

LGS sınavına girecekler müjde Toplu taşıma ücretsiz

10 GÜZERGAHTA 20 İLAVE OTOBÜS

Sınav günü, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 10 güzergahta 20 ilave otobüs servisi planlandı. EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav günü ücretsiz yararlanabilecek.

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İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

 

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#Toplu Taşıma#LGS#Ücretsiz Ulaşım

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