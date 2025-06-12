LGS sınavına girecekler müjde! Toplu taşıma ücretsiz

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Başkent'te EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek adayları, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşıyacak. EGO'dan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

10 GÜZERGAHTA 20 İLAVE OTOBÜS

Sınav günü, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 10 güzergahta 20 ilave otobüs servisi planlandı. EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav günü ücretsiz yararlanabilecek.

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İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.