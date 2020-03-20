LGS sınavı ne zaman? 2020 LGS ne zaman yapılacak?

Yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi ve ailesinin merak ettiği konulardan biri de LGS sınavının tarihi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan LGS'nin bu yılki tarihi, sınava haftalar kala araştırılıyor. Öte yandan corona salgını nedeni ille pek ço sınav ertelenirken, LGS'nin durumu da akıllara soru işareti düşürdü. İşte, 2020 LGS hakkında merak edilenler...

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği sorusu üzerine ise, "LGS ve YKS eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı" açıklamasını yapmıştı. Söz konusu sınavlar için henüz bir erteleme haberi gündemde değil.

Mevcur durumda; Merkezî sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 7 Haziran'da gerçekleşecek.

Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.