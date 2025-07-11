Son dakika... LGS sınav sonuçları açıklandı! MEB.GOV.TR ile LGS sınav sonuçları, puanları ve yüzdelik dilimleri tıkla, hızlı öğren

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Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler aldıkları puan ve yüzdelik dilim bilgileriyle lise tercihlerini yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 15 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

LGS SINAVINA KATILIM ORANI YÜZDE 95,27

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

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Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

MEB LGS 2025 sonuçları, sıralaması ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adayların erişimine açıldı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, LGS sonuç bilgilerine 'sonuc.meb.gov.tr' adresi üzerinden T.C kimlik numarası ve okul numarası ile erişebilecek.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. Tercih sonuçları ise 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak.

NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

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İkinci nakiller 8-12 Ağustos günü alınacak, 14 Ağustos tarihinde sonuçlar açıklanacak.

22 Ağustos günü ise il ve ilçelerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

BAKAN TEKİN: EMEĞİN KARŞILIĞINI ALDINIZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız. Unutmayın, bizim için her biriniz çok kıymetlisiniz. Şimdi, hak ettiğiniz dinlenmenin tadını çıkarma zamanı. Yaz tatilinin keyfini çıkarın, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirin. Emeğinizin karşılığını en iyi şekilde almanızı dileğiyle."

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