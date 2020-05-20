LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? LGS 2020 ne zaman?

LGS ne zaman? sorusu sınava kısa süre kala hazırlıklarına devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. LGS kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, Bakanlık tarafından gerçekleşecek. LGS sınav giril belgeleri ise daha sonra ilan edilecek. İşte, LGS giriş belgelerinin açıklanacağı tarihle ilgili detaylar.

LGS 2020 NE ZAMAN?

2020 Liselere Giriş Sınavı Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihi 20 Haziran’a ertelendi. Öğrenciler bu tarihe kadar çalışmalarına devam edebilecekler. Sınavda birinci dönem konuları ile ilgili sorular sorulacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS sınav kılavuzunun güncellenmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bu sene öğrencilerin kendi okullarında LGS'ye gireceklerini açıkladı.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun

görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.