LGS şampiyonunun en iyi oyun arkadaşı: Süper anneanne

Selahattin Yağız Gülmez (14) Eskişehir’de anneannesiyle yaşıyor. Anneannesinin başarısında büyük payı olduğunu söyleyen Gülmez, “Günde 300-350, son bir yılda yaklaşık 100 bin soru çözerek sınava hazırlandım. Gecelere kadar çalıştığım oldu. Bu süreçte anneannem benim her zaman destekçim oldu. Soru çözdükten sonra molalarda hep anneannemle oyunlar oynadık. Bazen o kazandı, bazen ben. Bazı oyunları oynamayı anneannemle birlikte öğrendim. Anneannemin bana verdiği moral sayesinde sınavı kazandım. Hayalim doktor olmak” dedi.

EN SEVDİĞİM ‘UYANIŞ ÇANAKKALE’

Anneanne Şengül Uzun da, torunu Yağız’la gurur duyduğunu söyledi. Torununun birçok madalyası olduğunu ve onunla gurur duyduğunu belirten Uzun, “Girdiği bütün sınavlardan başarıyla çıktı. Onunla vakit geçirmekten çok mutlu oluyorum. Onun sevdiği oyunların kurallarını öğrendim. En sevdiğim oyun ise ‘Uyanış Çanakkale’” dedi. Anneanne ve torunu CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de ziyaret etti. Çakırözer, anneanne ve torunu tebrik etti.

TARİH OYUNU DA VAR, ZEKÂ OYUNU DA

Anneanne ve torunun en çok oynadığı oyunlar arasında bulunan Uyanış Çanakkale, tarihi gerçekliklere dayanan bir oyun. Q-Bitz Extreme ise hem bireysel hem de grup olarak oynanabilen bir görsel hafıza ve dikkat oyunu. Sumo da dünyaca ünlü bir akıl ve strateji oyunu.