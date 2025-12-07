LGS şampiyonundan yeni sistem: ‘Yapay zekâ’ saçma yanıt vermeyecek

Haberin Devamı

Ancak kullanıcılar, bazı konularda aldıkları yanlış ve hatalı bilgilerden şikâyetçi. 2023 yılında LGS’de 500 tam puan alarak şampiyon olan İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Emir Kaan Özdemir, yapay zekânın daha hızlı ve doğru yanıtlar vermesini sağlayacak bir sistem geliştirdi. Özdemir, sistemi şöyle anlattı:

İNSANA YAKIN YANIT

“Yapay zekâ eğitiminde her sözcüğün bir sayısal değeri ve o eğitimin bir matematiği var. Bu veriler, yapay zekâ şirketlerinde çalışanlar tarafından kategorize ediliyor. Geliştirdiğimiz sistem, yapay zekânın daha doğru ve kolay öğrenmesini sağlamak ve hatalı bilgileri paylaşmasını önlemeyi amaçlıyor. Sistem, yapay zekânın doğruluğunu yüzde 16, hızını da yüzde 93 artıracak. Son dönemde ChatGPT’nin verdiği cevaplar sıklıkla tartışılıyor. Geliştirdiğimiz bu sistem onun insana yakın bir versiyona ulaşmasına katkı sağlayabilecek.”

İTALYA’DA TANITTI

Çalışmasını İstanbul’daki TÜBİTAK Fen Lisesi ile Ankara’daki Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi’nde iki arkadaşıyla ilerleten Özdemir, onlarla birlikte konu hakkında bir makale kaleme aldı. Makaleyi dünyanın en büyük teknik organizasyonlarından biri olarak tanımlanan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nce (IEEE) 2-5 Kasım’da İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen Kuantum Yapay Zekâ Konferansı’nda sundu.

