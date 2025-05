LGS şampiyonu İrem’e Dünyanın en prestijli yedi okulu talip

Haberin Devamı

POLİS anne ve asker babanın tek çocuğu olan İrem Deniz Küçükköse, ilkokulu Ankara’da, ortaokulu da Malatya ve Tunceli’de okudu. 8’inci sınıfta girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınavda o yılın tam puanlı şampiyonları arasında yer alınca ona Türkiye’nin en iyi liselerinin kapısı ardına kadar açıldı. İrem Deniz, Ankara’da yaşayan ailesinden ayrı İstanbul Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Kemerburgaz Kampusu’nda 12’nci sınıfta tam burslu okuyor.

SORULARIN SESİ OLDU

Liseye başladığı günlerden itibaren teknolojiyi insanlık yararına nasıl kullanabileceğini düşünen İrem Deniz, henüz 10’uncu sınıftayken görme engelliler için bir bilgisayarla entegre çalışabilen ve piyasadaki Braille kabartma ekranlara göre daha portatif, işlevsel ve yapay zekâ destekli bir kabartma ekran geliştirdi. Ayrıca görme engelli öğrencilerin sınava hazırlık aşamasında çözebileceği soru sayısını artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) örnek soruları dahil olmak üzere şu ana kadar 111 soru kitapçığını seslendiren bir ekip kurdu. Bu çalışmalar Küçükköse’nin, Schmidt Futures ve Rhodes Vakfı’nın insanlığa hizmet edecek projeleri değerlendirdiği ‘100 Rise Global’ listesinde de kendine yer bulmasını sağladı.

İrem Deniz Küçükköse ’nin tercih etmeyi planladığı okullardan biri olan Princeton Üniversitesi .

PRINCETON, BERKELEY...

Şimdi ise ABD’deki Princeton, University of Pennsylvania, UC Berkeley, Johns Hopkins, Georgia Tech, UC Santa Barbara ve Drexel Üniversitelerinden tam burslu kabul alan İrem Deniz, şunları söyledi: “En başından beri Pensilvanya ile Princeton Üniversitesi’nde eğitim görmeyi hedefliyordum. İkisi de dünyadaki en prestijli okullar arasında. Bu okullardan birini seçeceğim ancak henüz karar veremedim. Mayıs ayının başında kayıt yaptırmam gerekiyor. Şu anda tercih aşamasındayım. Gittiğim yerde potansiyelimi sonuna kadar kullanmak ve ülkemi gururlandırmak için elimden geleni yapacağım. Ayrıca lisedeyken başladığım çalışmalarıma da üniversite yıllarımda devam edeceğim.”

HEDEFİM SİLİKON VADİSİ

“En büyük hedefim teknoloji girişimcisi olmak. İleride Silikon Vadisi’nde ya da Avrupa’da, kısacası insanlara ulaşabileceğim bir yerde teknoloji girişimi kurmak istiyorum. Ancak lisans eğitimimden sonra yüksek lisans da yapmak istiyorum. Kısacası eğitimimi sürdürürken bir yandan da hayalimdeki teknoloji girişimlerinin adımlarını atmayı planlıyorum.”

RISE FOR THE WORLD NEDİR

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt ve eşi Wendy Schmidt tarafından 2019’da kurulan, Schmidt Futures ve Oxford Üniversitesi bünyesindeki Rhodes Trust vakıfları tarafından desteklenen Rise for the World inisiyatifi, her yıl dünya genelinde insanlığa hizmet edecek projelere destek sunuyor. 15-17 yaş arası gençlerin ürettiği yüz binlerce proje arasından toplumun sorunlarına duyarlı projelerle gelecek vaat eden en iyi 100 genç seçiliyor. İnisiyatif, bu 100 gence üniversiteden itibaren yaşam boyu eğitim desteği sağlıyor.