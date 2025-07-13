LGS şampiyonları anlattı: Biz nasıl başardık

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SERRA ÇARPA (BİLFEN ÇAMLICA ORTAOKULU): YENİ NESİL SORULARLA HAZIRLANDIM

“Çok değil, verimli çalıştım. Diğer şampiyonlardan daha az soru çözdüğümü düşünüyorum. Yeni nesil beceri temelli soruları çözerek hazırlandım. Bu süreçte özellikle haberleri izleyip ülke gündemini takip etmek bana iyi gelen bir aktiviteydi. Ayrıca piyano çalmaya da vakit ayırıyordum. Sınav sırasında son anda cevabını değiştirdiğim iki soru oldu. Hedefim Robert Kolej’de okumak.” 8 ilde 20 ortaokulu bulunan Bilfen Ortaokulları, 49 LGS birincisi olduğunu açıkladı.

GÜNEŞ GÜÇER (BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÇAMLICA KAMPUSU) ZORLANDIM AMA İSTİKRARLIYDIM

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“Zor bir seneydi. Satranç ve bilgisayar oyunlarına tamamen ara verdim. İlk başta çok çalıştığım için sonlara doğru sıkılmaya başladım. Sınav günü kendime çok güveniyordum. Ancak soruları görünce tokat yemiş gibi oldum. Cevap anahtarına bakınca havalara uçtum.

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İstanbul Erkek Lisesi’ni ya da yurtdışında okumayı düşünüyorum.” 65 ilde 153 kampusu olan Bahçeşehir Koleji’nin 72 öğrencisi 500 tam puan aldı.

BAHADIR KAAN SEVREN (DOĞA KOLEJİ, BURSA-ÖZLÜCE) KAYGILARIMI YÖNETEBİLDİM

“Kaygılarımı yönetmeyi öğrendim. Sınav günü sakin kalmamı sağlayan psikolojik destek programlarıydı. Hazırlık sürecinde bu destek benim için başarının anahtarlarındandı.” Doğa Koleji, 42 öğrencisinin Türkiye birincileri arasında olduğunu duyurdu.