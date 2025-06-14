LGS sabahı kaygıyı nasıl yenersiniz

Haberin Devamı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek olan adaylar, yaş grubu itibarıyla duygularını çok iyi yönetemeyebiliyor ve yüksek stres altında kafaları karışabiliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, sınava giren adayların yüzde 90’ının yoğun bir kaygı yaşadığını söylüyor. Sınavın objektif bir ölçme yöntemi olduğuna ve adayların bunu kabul ederek kaygılarıyla da barışması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Eryılmaz’ın çocukların kaygılarını yönetmesi konusundaki önerileri şöyle:

HAZIR OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

- Sınav kaygısı bir yandan da öğrencinin sorumluluk sahibi ve sınava hazır olduğuna dair önemli bir gösterge. Bu kaygı aslında onların yeterince emek verdiklerinin bir işareti.

Haberin Devamı

- Öğrenciler heyecanlarını bir fırsat olarak görmeliler. Çünkü eğer çocuk heyecan ve kaygı duyuyorsa gireceği sınavı önemsiyor demektir. O halde kaygının endişeye dönüşmesi yersiz. Konsantrasyon için de önemli bir katkı sağlıyor.

- Adaylar genelde kendilerini hep daha iyi olduğuna inandıkları arkadaşlarıyla ya da durumlarla kıyaslar ama daha olumsuz örneklere bakmazlar. Olumsuz örnekleri de göz ardı etmemeliler.

NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN

- Adaylar sınav anında soru kitapçığını açmadan önce ‘142’ diye tanımlanan nefes egzersizini yapabilirler. Bu egzersiz şöyle uygulanıyor: 1 birim süreyle nefes al, 4 birim süreyle tut, 2 birim süreyle nefesini ver. Örneğin, eğer 2 saniye boyunca nefes alıyorsanız, nefesinizi 8 saniye (2x4) tutar ve 4 saniye (2x2) boyunca verirsiniz. Böylece her yerde uygulanabilecek basit bir egzersizle kaygı ve heyecan düzeyinizi düşürebilirsiniz.

- Aday, sınav yerini önceden görmeli ve oraya nasıl ulaşacağını planlamalı. Sınavdan önceki gece iyi uyunmalı, sabah da güzel bir kahvaltı yapılmalı. Sevdiği insanlarla olumlu sohbetler etmeli. Adaylar kesinlikle sınav öncesinde plansız hareket etmemeli. Bu onları daha da kaygılandırabilir.

Haberin Devamı

- Sınav sırasında kaygının üstesinden gelmek için çocuklar kendilerini motive etmeli. Soru kitapçığını açtığında kendi kendine ‘Başaracaksın’ ve her soru çözümünden sonra da ‘Harikasın’ demeli. Soruları dikkatle gözden geçirmeli, çözüme ulaşamadığında o soruyu atlamalı ve zamanı verimli kullanmalılar. Ayrıca kendilerini tüm soruları cevaplandırma baskısı altında da hissetmemeliler.

‘ÖNYARGILI OLMAYIN’

Pek çok adayın sınav sabahına ‘Eyvah! Tüm bildiklerimi unuttum’ kaygısıyla uyanabileceğini belirten Prof. Dr. Ali Eryılmaz ise bu düşüncenin ‘sınavım iyi geçecek’ cümlesiyle değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor ve “Çünkü” diyerek 5 madde sıralıyor:

Haberin Devamı

- Henüz sınava girmedim. İçinde olmadığım bir deneyim hakkında önyargılı olmamalıyım.

- Sınavda olumsuzluklar yaşamamak için birçok önlem aldım. Yeterince soru çözdüm ve ders çalıştım.

- Ortalama bir zekâya sahibim, problem çözme becerilerim var ve bununla başa çıkabilirim.

- Kendimi ve seviyemi olduğum gibi kabul ediyorum ve potansiyelimi en iyi şekilde kullanacağım.

- İstediğim sonuca ulaşamasam bile bu süreci en iyi şekilde yönettim. Kendimi şimdiden tebrik ediyorum.