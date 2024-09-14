LGS puanları sil baştan

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran’da düzenlenen Liselere Geçiş Sitemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulan bir fen bilimleri sorusu çokça tartışılmış, ardından birçok kişi tarafından iptal davaları açılmıştı. Ankara 3. İdare Mahkemesi fizik alanında uzman profesörlerden 3 kişilik bir bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda sorunun iptaline karar verdi. Bu kararın üzerine Bakanlık puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu.

YENİDEN KAYIT HAKKI

Açıklamada “Fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakıldı” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS yoluyla ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.”

EN DOĞRUSU

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Eğitim Uzmanı Salim Ünsal: “İptal olan fen sorusunu yanıtlayan herkesin puanı değişecek tabii ki. 20 soru üzerinden puanlama yapılırken 1 fen bilimleri sorusu 3.890 puan getiriyordu. Bir sorunun iptal edilmesinin ardından her bir fen sorusunun puanı 4.095’e çıktı. Bu durum arada kalmış adayları çok etkilemez ancak puanında virgülden sonrasına takılarak farklı okula girmiş adayların durumu değişir. Bundan sonraki süreç için ne kadar kontenjan tanımlanacak okullarda bilmiyoruz ama olabilecek en doğru yol seçildi. Kazananların hakkının korunması da en doğru olandır.”