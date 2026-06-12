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LGS öncesi dua etmek için akın ettiler

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#LGS#Sınav#Şanlıurfa
LGS öncesi dua etmek için akın ettiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 14:39

Şanlıurfa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde moral depolamak isteyen öğrenciler ve aileleri, kentin simgesi Balıklıgöl ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada dua etti, bölgede yoğunluk oluştu.

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Şanlıurfa'da hafta sonu yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencileri, sınav heyecanı sardı. Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrencilerden bazıları, sınav öncesinde Balıklıgöl'e giderek namaz kılıp dua etti.

LGS öncesi dua etmek için akın ettiler

Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın önünde ve içerisinde dua eden öğrenciler, daha sonra balıklara yem attı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman Balıklıgöl'de kuyruklar oluştu.

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LGS öncesi dua etmek için akın ettiler

Uzun süre ders çalışarak sınava hazırlandıklarını belirten öğrenciler, Hazreti İbrahim'in makamında hayırlı bir sonuç için dua ettiklerini söyledi. Sınavlarının iyi geçmesini temenni eden öğrenciler, emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade etti. 

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LGS öncesi dua etmek için akın ettiler

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#LGS#Sınav#Şanlıurfa

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