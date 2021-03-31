LGS ne zaman yapılacak? MEB LGS 2021 tarih detaylarını açıkladı

LGS 2021 için geri sayım başladı. LGS olarak tanımlanan Liselere Giriş Sınavı için öğrencilerin geri sayımı sürüyor. Bu yıl, önceki yıllara göre biraz daha farklı bir süreç içerisinde yer alan öğrenciler, Yarı uzaktan, yarı yüz yüze eğitim ile sınava hazırlıklarını devam ettiriyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan LGS 2021 ne zaman gerçekleşecek? İşte, LGS 2021 hakkında detaylı bilgiler

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

LGS 2021'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

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