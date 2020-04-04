LGS ne zaman yapılacak? MEB 2020 LGS sınavı takvimi

LGS ne zaman LGS ertelendi mi? gibi sorular, çok sayıda sınavın corona virüs nedeniyle ertelenmesinin ardından yanıtı en fazla araştırılan konulardan oldu. Özellikle LGS başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla gözler bir kez daha LGS takvimine çevrildi. Peki, LGS ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran tarihinde düzenlenecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak. LGS başvuru kılavuzuna göre, bakanlık tarafından başvurusu gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacak. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan öğrenciler, isterlerse sınava girecek, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak.

LGS BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 22 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 22 Nisan 2020 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.