LGS ne zaman yapılacak? İşte 2020 Liselere Geçiş Sınavı tarihi

LGS sınav tarihi merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenimine lisede devam edecek olan öğrenciler heyecanla sınav tarihi beklemeye başladılar. Sınav haziran ayında düzenlenecek. Öte yandan LGS konuları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması yapıldı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağı duyuruldu. İşte LGS tarihi

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran Pazar günü yapılacak.





Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.’ denildi.