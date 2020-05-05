LGS maskeli olacak

“Genel normalleşme süreci içerisinde birçok karar alınıyor. Biz LGS ile kararları yerine getiriyoruz. YKS ile ilgili YÖK karar alıyor. LGS ile ilgili en önemli karar, her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Hiç bilmediği mahallede, bilmediği okulda sınava girmesinden daha rahat bir ortam olması açısından kendi okullarında girmesini planlıyoruz.

DEZENFEKTAN UYGULANACAK

Böyle bir dönemde öğrencilerimize, sınavda görevli personele, velilerimize dezenfektan uygulanması yapılacak. Ücretsiz maske dağıtılacak. 15 yaşından itibaren fotoğraflı kimlik kartı gerekiyor. Bu koşullarda öğrenciler fotoğraflı kimlik kartı almakta zorlanır diye bu sınavda bu şart aranmayacak.

MEB olarak okul şu tarihte açılacaktır kararını sadece bakanlık olarak almak doğru değil. Türkiye’deki tabloyu birlikte değerlendirmek durumundayız. Bu yüzden de acaba 1 Haziran’da okul açılacak mı? Biz en azından kademeli olarak açılmasını istiyoruz. Tüm kademeler olmayabilir ama belli kademeler de olsa okulda olmasını arzu ediyoruz.

SINAVDA ARA VERİLECEK

LGS iki oturumda olacak. İki oturum arasında 45 dakikalık bir boşluk var. Öğrenciler okul bahçesine çıkacak. Tedbirleri almak zorundayız. Bilim Kurulu ile istişare ederek 20 Haziran’a alınması çocuklarımız için garantili bir sağlık ortamı ortaya çıkarmaktır. Sınav arasında sosyal mesafe korunarak öğretmenler eşliğinde hava almaları sağlanacak. Velilerimiz okul bahçesinde dışarıda bekleyecek. Rehber öğretmenlerimiz bahçede olacak.

Sınavda 400 bin civarında öğretmen görev alıyor. Hem özel hem resmi okullarımızda öğrencilerimizin tümü kendi okullarında sınava girecekler. Kendi öğretmenleri gözetmen olamayacak."

LGS ÖĞRENCİLERİNE 1000 SORULUK DESTEK PAKETİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı soru destek paketi yayımlandı. Mayıs çalışma soruları destek paketine (//odsgm.meb.gov.tr) adresinden erişilebiliyor.