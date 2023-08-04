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LGS maratonu bitiyor... 1 milyon öğrenci liseli olacak

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#LGS#LGS Yerleştirme Sonuçları#LGS Tercih Sonuçları
LGS maratonu bitiyor... 1 milyon öğrenci liseli olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 07:00

1 milyondan fazla adayın iyi bir liseye yerleşmek için çalıştığı LGS’de sona gelindi. Adaylar için ikinci bir şans olan 2. nakil süreci bugün bitiyor. 7 Ağustos’ta açıklanacak sonuçlarla LGS’de tercih dönemi kapanacak.

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LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sürecinde artık sona yaklaşılıyor. 1 milyondan fazla adayın iyi bir liseye yerleşmeye çalıştığı tercih döneminde, nakil sürecinin sonuna gelindi. 31 Temmuz’da başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi bugün bitiyor.

7 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

İkinci nakil döneminde de merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3’er, pansiyonlu okullar için de yine en fazla 3 okul tercihi yapılabiliyor. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda ilk tercihine yerleşen öğrenciler, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etmek zorunda değil. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından yani yaşadığı bölgeden ya da yakınından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabiliyor. Sonuçlar 7 Ağustos’ta açıklanacak. 

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LGS maratonu bitiyor... 1 milyon öğrenci liseli olacak

TERCİHTE SON GÜN

- Tercihlerin son gününe ilişkin MEB’in sosyal medya hesabından “Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, LGS kapsamında ‘Yerleştirmeye Esas 2’nci Nakil Tercih Başvurularının Alınması’, 4 Ağustos saat 17.00’ye kadar yapılacak. İlgi, yetenek ve beklentilerinize en uygun lise hayatı için şimdi tercih zamanı...” paylaşımı yapıldı.

TAKVİMDE GERİ SAYIM

- 31 Temmuz-4 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2’nci nakil tercih başvurularının alınması.

- 7 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2’nci nakil sonuçlarının ilanı.

- 8-16 Ağustos: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması.

- 18 Ağustos: İl veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması.

- 22-25 Ağustos: Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması.

LGS maratonu bitiyor... 1 milyon öğrenci liseli olacak

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#LGS#LGS Yerleştirme Sonuçları#LGS Tercih Sonuçları

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