LGS kitapçıkları verilecek mi?

LGS kitapçıkları sınavdan sonra verilecek mi sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cevaplandı. Salon görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını (kullanılmayan cevap kâğıtları dâhil), salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav evrakı dönüş zarfına koyacak ve sınav salonundan dışarı çıkarmadan kapatacak. Soru kitapçıkları sınav evrakı dönüş zarfına konulmayacak, bina sınav komisyonuna teslim edilecek.



Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını, sınav paketi teslim tutanak formunu ve kullanılmayan yedek sınav evrakını, dönüş sınav kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

LGS SORU KİTAPÇIKLARI VERİLECEK Mİ?



Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

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