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LGS için geri sayım! Bakan Tekin'den sınav esnasında sessizlik çağrısı

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#LGS#MEB#Yusuf Tekin
LGS için geri sayım Bakan Tekinden sınav esnasında sessizlik çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 17:27

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yarın yapılacak olan LGS sınavı için önemli bir çağrı yaptı. Bakan Tekin, "Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınalım." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav esnasında, okul çevrelerinde gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli vatandaşlarımız, evlatlarımız, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yarın önemli bir sınava girecek. Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Göstereceğimiz bu küçük hassasiyet, evlatlarımızın sınavlarına daha iyi odaklanmalarına katkı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum."

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#LGS#MEB#Yusuf Tekin

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