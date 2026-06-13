LGS heyecanı başladı! Sınava dakikalar kala yanlış anlaşılma büyük gerginliğe yol açtı: 'Nasıl kapıyı açmazsınız?'

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81 ilde sınav binalarına erken saatlerde gelen adaylar, yapılan üst aramalarının ardından salonlara yerleştirildi. Veliler ise okul bahçelerinde kendileri için belirlenen alanlarda bekleyişe geçti. Sınav saatinin gelmesiyle kapılar kapatıldı ve geç kalan adaylar binalara alınmadı.

SINAVA KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE GELDİ

Zonguldak'ta sınav stresiyle kimlik kartı yerine kardeşinin kimliği aldığı fark edilen bir erkek öğrencinin yakınları ise adeta zamanla yarıştı. Okula 8 kilometre mesafedeki evlerine dönüp toplamda 16 kilometrelik yolu hızla aşan aile, kimlik kartını sınava dakikalar kala ulaştırmayı başardı.

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Bina girişinde bekleyen görevli polis memuru, kimliği aileden teslim alır almaz koşarak içerideki sınav görevlisine ulaştırdı. Görevlinin de hızlı müdahalesi sayesinde adayın son anda sınava girmesi sağlandı.

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Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı gerçekleştirilen sınav, iki oturum halinde düzenleniyor. Saat 09.30'da başlayan 75 dakikalık ilk oturumda adaylara Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 50 soru yöneltiliyor. Saat 11.30'da başlayacak 80 dakikalık ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri alanından 40 soru yer alıyor.

Adaylar, iki oturum arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul bahçelerinde hava alma ve ihtiyaçlarını giderme imkanı buluyor.

ÖĞRENCİLER OKUL BAHÇESİNE ALINMAYINCA GERGİNLİK YAŞANDI

Ankara'da bir lisede Liseye Geçiş Sistemi'ne (LGS) dakikalar kala birçok öğrenciyi okulun bahçesine almadılar. Okul müdürü bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek öğrencileri içeri aldı.

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Olay, Ankara'da bulunan bir lisede meydana geldi. Sınava dakikalar kala birçok öğrenciyi okula almayan okul yönetime veliler tarafından tepki gösterildi. Okul müdürü ise olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, bütün öğrencileri içeri aldı.

Velilerin "Nasıl almıyorlar?, Çocuk geldi, saat daha 9. Alsanıza, kafayı mı sıyırdınız?' şeklindeki tepkileri kameralara yansıdı.

KİMLİĞİNİ EVDE UNUTAN ÖĞRENCİYİ POLİS SINAVA YETİŞTİRDİ

Giresun'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan ve kimliğini evde unuttuğunu son anda fark eden öğrencinin yardımına motorize polis ekipleri yetişti.

Zamanla yarışan polis ekipleri, öğrencinin geçici kimlik belgesini almasını sağlayarak sınava dakikalar kala yetiştirdi.

OKULU KARIŞTIRAN ÖĞRENCİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi Şişli'de öğrenciler ve aileler heyecan dolu anlar yaşandı.

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Sınava gireceği okulu karıştıran ve yanlış okula geldiğini öğrenince gözyaşlarına boğulan öğrenci çevredeki velilerin yardımıyla sınava gireceği okula yetiştirildi.Sınava çocuğunu getiren velilerden Rabia Bilgiç, "Kız öğrenci, yanlış okula gelmiş yan yana okullar olduğu karıştırmış için ama yetiştirdik. Sonuçta o da bizim bir evladımız" dedi.

KİMLİĞİNİ KAYBEDEN ÖĞRENCİYİ POLİS SINAVA YETİŞTİRDİ

Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Kimliğini kaybeden bir öğrenci ise polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi.

LGS'ye girmek üzere sabah saatlerinde evinden çıkan öğrenci, kimliğini bulamadığını fark edince büyük panik yaşadı. Sınava kısa süre kala Nevşehir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuran öğrenci için görevliler hızlı bir şekilde işlem yaptı.

Yeni kimlik kartının hazırlanmasının ardından zamanla yarışan öğrenciye polis ekipleri yardım etti. Öğrencinin sınava geç kalmaması için harekete geçen ekipler, öğrenciyi ekip otosuna alarak sınavın yapılacağı okula ulaştırdı.