LGS güvenliğine 29 bin personel

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İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29 bin 103 personelin görev yapacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek etkinlik ve eylemlere izin verilmediğini de belirtti ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: “Emniyet teşkilatımız tarafından 81 ilimizdeki okullarda 26 bin 468 personel ve 3 bin 338 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 14 ilde 18 sınav merkezindeki 21 binada görev yapacak 2 bin 635 personel ve 690 araç görevlendirildi. Böylece ülke genelinde toplam 29 bin 103 personel ve 4 bin 28 ekip görev başında olacak.

EYLEMLERE İZİN YOK

Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyecek; öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilecektir. Sınav güvenliğini zedeleyebilecek girişimlere karşı teknik ve fiziki tedbirler uygulanacak, şüpheli durumlara anında müdahale edilecektir. Öğrencilerimizin sınava zamanında ulaşabilmeleri için yol güzergahlarında, okul çevrelerinde ve yaya araç trafiğinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup ihtiyaç halinde ekiplerimiz gerekli desteği sağlayacaktır.”

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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

Sınav günü T.C. kimlik kartını kaybeden adayların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlükleri 07.30-12.30 saatleri arasında açık olacak. İşlemler randevusuz gerçekleştirilebilecek ve adaylar sınav giriş belgelerini ibraz ederek gerekli başvuruları yapabilecek.

YAPAY ZEKÂLI TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanacağını hatırlatarak, “Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zekâ robotuyla tercih işlemlerini yapabilecek. Öğrencilerimiz bu robotla, Türkiye’nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fiziki imkanlarıyla görebilecek” dedi.

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1 MİLYON ADAY TER DÖKECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 1 milyon 22 bin 658 öğrenci, gelecekleri için bugün ter dökecek. Sınav bu yıl yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ’DA

Sınav sonuçları, 10 Temmuz’da “meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz’da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruarı ve sonuçları ise 5-14 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.