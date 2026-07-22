LGS birincisi hangi liseyi tercih edeceğini açıkladı: 'Bu okulu gurur tablosu olarak görüyoruz'

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Efeler ilçesindeki Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan Sena Sarıdayı, tam puan almanın heyecanını hala yaşadığını ifade etti. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde ilk sıraya hayali olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini yazdığını, okulun hem akademik hem de manevi eğitimini çok önemsediğini söyledi.

Sena Sarıdayı, okulu bu yıl gezdiğini ve çok beğendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen seneden beri tek hedefim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Çünkü hem manevi eğitimi, kültürü ve dini anlamda eğitimi hem de akademik başarısı... YKS'deki başarıları ve sağladığı imkanlardan dolayı Kartal Anadolu İmam Hatip'i gurur tablosu olarak görüyoruz. Geçen seneden beri gerçekten bunun için çalıştım. Kartal İmam Hatip'i seçme sebeplerimden biri de şöyle söyleyeyim; uluslararası düzeydeki dil eğitimi de çok iyiydi. Aynı zamanda uluslararası müfredatları da uyguluyordu. Bu yüzden önümü de çok açacağını düşündüm. Bu da tercih sebeplerimden biriydi."

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SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNİ ANLATTI

Sena Sarıdayı, sınava hazırlık sürecinde telefon ve internetle sınırlı düzeyde temas kurduğunu vurgulayarak, "Ailem telefonu elimden almadı, telefonun kontrolü bende de vardı. Yarım saat kullanıyordum. Benim 5 dakika ekran süremin olduğu günler de vardı, hiç olmadığı günler de vardı, yarım saati geçtiği günler de vardı. Mesela ben arkadaşlarıma ve hocalarıma soru gönderiyordum, onların çözümüne bakıyordum. Onun dışında sosyal medya camiasına hiç atılmadım bu sene." ifadelerini kullandı.

Planlı bir hayatının olduğuna dikkati çeken Sarıdayı, günde ortalama 300 soru çözdüğünü söyledi.

Sınava çok çalışmasının yanı sıra sosyal aktivitelere de katıldığını aktaran Sarıdayı, şunları kaydetti:

"Bir odaya kapanıp günde 10 saat çalışmışsın, hiç oturup biriyle sohbet etmemişsin, bütün gün matematik çözmüşsün... Pek bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir süre sonra da insanda bıkkınlık oluşturuyor sürekli çalışmak. Bu yüzden arada bir sosyalleşmeye vakit ayırmak gerek."

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Sarıdayı, dışarıdan herhangi bir özel ders almadan tamamen okulun verdiği eğitim ve kendi çalışmasıyla bu başarıyı elde ettiğini sözlerine ekledi.

Baba Recep Sarıdayı ise kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.

KÜTAHYA'DA LGS BİRİNCİSİ HANGİ LİSEYİ TERCİH EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Kütahya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Emir Kağan Çakır, öğrenimini Baykar Fen Lisesi ya da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde sürdürmeyi hedefliyor.

Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul​​​​​​​ bölümünden mezun olan 14 yaşındaki Çakır, başarı sağlamasında ailesinin ve öğretmenlerinin büyük katkıları olduğunu söyledi.

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Öncelikle bu puanı alabilmek için bol bol soru çözdüğünü belirten Çakır, "Teknolojiden oldukça uzaklaşmaya çalıştım. Akıllı telefonu bırakarak tuşlu telefona geçtim. Denemelerde yaptığım yanlışların üzerine gidip bunları hocalarıma danıştım. Yanlış yaptığım konuları sürekli analiz ettim." dedi.

Çakır, sistemli bir çalışma sonucunda başarıyı yakaladığını aktardı.

"HEM AKADEMİK HEM DE MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Baykar Fen Lisesi ya da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenimine devam etmeyi düşündüğünü dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

"Baykar Fen Lisesi için sınava girdim. Orası olmazsa​​​​​​​ ikinci tercihim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olacak. Bu okulu tercih etmemin sebebi hem akademik hem de milli ve manevi değerlerimi geliştirmek istiyorum. Ortaokulda da aynı okulda okuduğum için imam hatip ruhu çok güzel. Üniversiteyi de bitirdikten sonra vatanıma milletime hayırlı bir birey olmak istiyorum."

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Öğretmen olan anne Ayşe Çakır da oğluna her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını, öğretmenlerinin de katkısıyla teknolojik aletlerden uzak durarak başarıyı sağladığını vurguladı.

Polis memuru baba İsmail Çakır ise matematik öğretmeni olan eşinin oğluyla daha çok ilgilendiğini, bir baba olarak da oğlunun başarısı için üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtti.