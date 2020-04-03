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Haber Giriş: 03.04.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

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LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin araştırmalar son günlerde hız kazandı. Söz konusu sınavın 2020 etabı için başvuruların ne zaman alınacağı, yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi ve ailesi tarafından merak ediliyor. Peki, LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca organize edilecek (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava kısa bir süre kala, sınava başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru tarihi merak edilirken, MEB'ten önemli bir açıklama geldi. İşte, 2020 LGS başvuruları hakkında merak edilenler...

LGS kapsamındaki merkezi sınavın kayıtları otomatik alınacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

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