LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini duyurdu. İki oturumda yapılacak olan LGS'de soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak. İşte, LGS başvursu hakkında merak edilenler...

LGS başvuru tarihi hakkında henüz bir bilgi vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın, geçtiğimiz yılki uygulama takvimi göz önünde bulundurulduğunda, LGS başvurularını 9 Nisan tarihinde alması bekleniyor.

2020 LGS HAKKINDA

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.