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LGS başvuruları başladı

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#Mahmut Özer#Liselere Geçiş Sistemi#Başvuru
LGS başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

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13 Nisan’a kadar sürecek başvurular, deprem bölgesindeki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki öğrenciler hariç tüm 8’inci sınıf öğrencileri için bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacak. Deprem bölgesindeki öğrenciler ise, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu öğrenciler, sınava gireceği il ve ilçe tercih başvurusunu e-Okul sistemi üzerinden yapacak. Deprem bölgesindeki öğrencilerden il ve ilçe tercihi yapmayanların sınava gireceği okulları ise, bakanlık belirleyecek. LGS, 4 Haziran’da uygulanacak.

 

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#Mahmut Özer#Liselere Geçiş Sistemi#Başvuru

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