LGS başvuruları başladı

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13 Nisan’a kadar sürecek başvurular, deprem bölgesindeki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki öğrenciler hariç tüm 8’inci sınıf öğrencileri için bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacak. Deprem bölgesindeki öğrenciler ise, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu öğrenciler, sınava gireceği il ve ilçe tercih başvurusunu e-Okul sistemi üzerinden yapacak. Deprem bölgesindeki öğrencilerden il ve ilçe tercihi yapmayanların sınava gireceği okulları ise, bakanlık belirleyecek. LGS, 4 Haziran’da uygulanacak.