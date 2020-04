LGS açıklaması Bakanlar Kurulu’ndan sonra, ‘Uzaktan eğitime devam’ kararı

Milli Eğitim Bakanlığı’nda basın toplantısı yapan Bakan Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren Liselere Giriş Sistemi (LGS) ile ilgili alınacak kararları, Bakanlar Kurulu'nun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını söyledi. Selçuk özetle şöyle konuştu:

ÇOCUKLARIMIZ EVLERİNDE GÜVENDE

"Bilindiği gibi Bakanlığımız bünyesinde Avrupa’nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrencimiz var. Ayrıca, yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz bakanlığımız bünyesinde görev alıyor. Bu nedenle alınan tüm kararların ülkemizdeki birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Çalışmalarımızı bu perspektifle en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Salgının başladığı tarihten itibaren dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçme kararı almış olmanın faydalarını görüyoruz. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri, hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey tedbir ve birbirimize göstereceğimiz sabır, anlayış ve dikkattir.

BİRİNCİ DÖNEMİN NOTLARI GEÇERLİ

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. İkinci dönemde not verilmesi söz konusu değil. Uzaktan eğitim şu an elimizdeki tek seçeneğimiz. Biz onu sımsıkı tuttuk ve çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar diye yüzbinlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek üzerinde çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam, uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte bizlerin en hassas olduğu konudur. EBA Akademik Destek platformuna kayıt olan ve kullanan 11 ve 12’nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı."

1 HAZİRAN İÇİN HAZIRIZ

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına katılan Bakan Selçuk, “Normalleşme beklendiği şekilde devam ederse, herşey yolunda giderse 1 Haziran için hazırız. Salgın açısından uygun değilse eylül için hazırız” dedi. Selçuk, şöyle konuştu: “Okulları 1 Haziran’da açarsak telafiyi o zaman yaparız. Sonrasında eylül ayında birtakım çalışmalar yapılır.

Bizim bazı modelleme çalışmalarımız var. Örneğin, LGS sınavı yapılacak. Bizim kaç sınıf, kaç sıramız var, yükseköğretimdeki bazı kurumlar da dahil olmak üzere çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi okulun içine animasyonla alarak çalışıyoruz."

SIKILDIĞINIZI TAHMİN EDEBİLİYORUM

Bakan Selçuk çocuklara ve velilere şöyle seslendi: “Süreç uzadıkça motivasyonunuzun düştüğünü, sıkıldığınızı, bunaldığınızı tahmin edebiliyorum. Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte böyle yönetmek durumundayız."

SÜREKLİ DEĞİŞEN CANLI TAKVİM

Ziya Selçuk, telafi eğitim takviminin sorulması üzerine şunları söyledi: “Bu takvim sürekli değişen canlı bir takvim. Durum değiştikçe telafi eğitiminin gereksinimlerini de dönüştürebiliyoruz. 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir toplantı yapacağız. Telafi eğitiminin her yaş grubu için ve her bölge için ayrı ayrı özellikleri de dikkate alarak oluşturulduğu bir dönem yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi televizyondaki eğitim bir telafi eğitimidir, internet tabanlı eğitim bir telafi eğitimidir. Okullar açıldığında yüz yüze yapacağımız eğitim de bir telafi eğitimidir.”

KİTAPLARLA ZAMAN GEÇİRİN

Bakanlık olarak telafi eğitimlerinin sürecini planlıyoruz. TV eğitimi, internet tabanlı EBA eğitimi ve yüz yüze yapılacak telafi eğitimi bir bütündür. Bu parçaların her biri öğrencilerimizin öğrenme ortamından uzaklaşmamasına yardımcı oluyor. Öğrencilerimizin bol bol kitaplarla zaman geçirmelerini tavsiye ederim.