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Haber Giriş: 05.06.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi? LGS 2021 detayları

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LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi? LGS 2021 detayları

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. LGS'de sözel ve sayısal alanlardan sınava girecek olan öğrenciler, yanlış cevapların doğru cevapları götürüp götürmeyeceği merak ediliyordu. Peki, LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi? İşte, o bilgiler

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi sorusu merak ediliyor. MEB'in kılavuz aracılığıyla aktardığı bilgiye göre her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Kısaca 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.

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