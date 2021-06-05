LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi? LGS 2021 detayları

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi sorusu merak ediliyor. MEB'in kılavuz aracılığıyla aktardığı bilgiye göre her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Kısaca 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.

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