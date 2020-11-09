MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMEB'ten son dakika LGS açıklaması... 2021 LGS ne zaman yapılacak?
GeriGündem MEB'ten son dakika LGS açıklaması... 2021 LGS ne zaman yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 15:52 | 

MEB'ten son dakika LGS açıklaması... 2021 LGS ne zaman yapılacak?

MEB'ten son dakika LGS açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı. Peki, 2021 LGS ne zaman yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

olan LGS 2021, Haziran ayında tamamlanacak. Sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından öğrenciler, lise tercih takvimine göre işlemlerini gerçekleştirecek. LGS 2021 başvuru tarihleri ise önümüzdeki haftalarda adaylarla paylaşılacak.

2
Abone Olgoogle-news

LGS 2021 için sınav tarihi açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Bu yıl merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte, LGS 2021 hakkında bazı bilgiler

3LGS 2021E KİMLER BAŞVURABİLECEK
Abone Olgoogle-news

LGS 2021'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

4SINAVDA HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU YÖNELTİLECEK
Abone Olgoogle-news

SINAVDA HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

Geçtiğimiz yılın sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrencilere yöneltilen soru sayısı ve tanınan süre şu şekilde olmuştu;

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı.

SÖZEL ALAN

Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50

SAYISAL ALAN

Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40

5OKUL MÜDÜRLÜKLERİ HANGİ BAŞVURU ADIMLARINI UYGULAYACAK
Abone Olgoogle-news

OKUL MÜDÜRLÜKLERİ HANGİ BAŞVURU ADIMLARINI UYGULAYACAK?

LGS başvurusu yapacak öğrenciler için okul müdürlüklerinin bazı görev ve sorumlulukları olacak. Bu sorumluluklar arasında;

Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, elektronik ortamda yer alan bilgilerle karşılaştırmak, doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafı güncellemek,

Merkezî Sınav’a başvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihlerinde öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek,

Öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylamak, başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,

Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde eOkul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden, Merkezî Sınav’a başvuracak öğrencilerin mağdur olmamaları için yurt dışı eğitim-öğretim bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,

Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek,

Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, MEBBİS-RAM modülünde işlem yaparak öğrencinin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için velisini ilgili RAM’a yönlendirmek,

Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokullarda öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı RAM’a topluca göndermek,

Öğrenciler Merkezî Sınav’da, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu Yabancı Dil dersinin testinden sorumlu olacaktır.

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Buna bağlı olarak,

-Okulunda birden fazla Yabancı Dil dersi alan öğrencilerin,
- Şubesi değişen öğrencilerin,
- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,
zorunlu Yabancı Dil dersini e-Okul sistemine işlemek.

Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve sınava başvuracak öğrencilerin Yabancı Dil dersi, okul koordinatörleri tarafından işlenecektir.

Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

İlgili mevzuat hükümleri gereği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin bilgilerini e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek.

İşitme engeli, zihinsel engeli veya otizmi olan öğrencilerden Yabancı Dil sınavından muaf olmak isteyenlerin velisini bu bilginin MEBBİS-RAM modülüne işlenmesi için ilgili RAM’a yönlendirmek,

Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi