LGS 2021 ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı

LGS 2021 için sınav tarihi açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Bu yıl merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte, LGS 2021 hakkında bazı bilgiler

LGS 2021'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,



Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,



Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

SINAVDA HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

Geçtiğimiz yılın sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrencilere yöneltilen soru sayısı ve tanınan süre şu şekilde olmuştu;

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı.

SÖZEL ALAN

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

SAYISAL ALAN

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40