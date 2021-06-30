LGS 2021 kaç kişi full çekti? LGS'de kaç birinci var?

LGS 2021 birincileri belli oldu. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı LGS'de sonuçların açıklanmasının akabinde detaylar belli oldu. Buna göre sınavda kaç kişinin full çektiği ve birinci olduğu açıklandı. Peki, LGS'de kaç birinci var? İşte, o bilgiler

LGS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ? KAÇ BİRİNCİ VAR?

MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2021 Merkezi Sınava katılan 1.038.492 öğrenci bulunmaktadır. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97’dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin 2021 Merkezi Sınavda elde ettikleri merkezi sınav puanları dağılımı Grafik’te verilmiştir.

Grafik'te görüldüğü gibi öğrencilerin merkezi sınav puanları sağa çarpık bir dağılım göstermektedir. Ortalaması 268,35 ve standart sapması 66,88 olarak hesaplanan dağılımda öğrencilerin %5,61’i 400-500 puan aralığında bulunmaktadır. 300-399 puan aralığında ise öğrencilerin %21,52’si yer almaktadır. Merkezi sınav puanı dağılımında öğrencilerin en yoğun (%62,17) bulunduğu aralığın 200-299 olduğu görülmektedir. 2020 yılı ile kıyaslandığında öğrencilerin en yoğun bulunduğu aralığın değişmediği ifade edilebilir.

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