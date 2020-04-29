LGS ne zaman yapılacak? LGS 2020 sınav tarihi ertelenecek mi?

LGS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. LGS ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Bakan Selçuk uzaktan eğitimin 31 Mayıs tarihine kadar uzayacağını duyurdu. Bakan Selçuk LGS ile ilgili de Kabine Toplantısı’na işaret etti.

BAKAN SELÇUK’TAN LGS AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk “LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.” dedi.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran tarihinde düzenlenecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak.

Sınav, iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

2020 LGS'de sınav, oturumlar, sınav süreleri ve soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı.

Tek değişiklik soruların sorulacağı müfredat ve kazanımlar kısmında oldu. Bu kapsamda sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak.