LGS 1’inci nakil sonuçları bugün 

Güncelleme Tarihi:
22 Temmuz’da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından hayalindeki liseye yerleşemeyen ya da daha iyi bir okulda eğitim almak isteyenler için ikinci bir şans dönemi başladı. Tercihleri 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında alınan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları bugün açıklanacak.
İKİNCİ NAKİL DÖNEMİ
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ikinci nakil tercihleri alınmaya başlayacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabiliyor. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek.
LGS TAKVİMİ
29 Temmuz:
Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ilanı
29 Temmuz-2 Ağustos:
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının alınması
5 Ağustos:
Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının ilanı
6-14 Ağustos:
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
16 Ağustos:
İl/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması
19-23 Ağustos:
Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması
26 Ağustos:
Yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi
9 Eylül - 2024-2025:
Eğitim ve öğretim yılı açılışı