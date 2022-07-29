LGS 1. nakil tercihinde son gün

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Bu öğrencilerden 951 bin 703’ü yani yaklaşık yüzde 95’i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. Yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyenlerin bugün içinde nakil başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Sonuçlar 1 Ağustos’ta ilan edilecek. Ardından, 2’nci nakil dönemi başlayacak. Adaylar, 1-5 Ağustos arasında son kez nakil için başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 8 Ağustos’ta ilan edilecek. Herhangi bir okula yerleşemeyenler, İl-İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’na başvurabilecek. Komisyonlar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olanlar için 9-17 Ağustos’ta başvuru alacak. Yerleştirme işlemleri 19 Ağustos’ta tamamlanacak.

EN FAZLA 3 TERCİH

LGS nakil başvurularında öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek. Aynı şekilde yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Uzmanlar 2. nakil sürecini boş kalan kontenjanlara yerleşmek açısından şans olarak görüyor. Ancak boş kalan yerleri bulabilmek için süreci iyi takip etmek gerekiyor. Diğer yandan adaylar kendi puanın altındaki yerlere başvurabilecekler.